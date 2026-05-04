Peatón fallece tras ser arrollado sucesivamente por un camión y una SUV en El Bronx

Las autoridades dieron a conocer que el domingo un camión atropelló a un transeúnte de 40 años en El Bronx antes de darse a la fuga el viernes en la noche, dejando a la víctima tirada en el asfalto, donde fue arrollada otra vez por una SUV que pasaba por el sitio.

Luego del mortal suceso ocurrido a las 7:30 de la noche, se podía observar una muleta y manchas de sangre en la calzada, en la intersección de la calle 138 Este y el bulevar Bruckner.

De acuerdo con la policía, la víctima estaba cruzando la calle fuera del paso peatonal señalizado cuando el camión lo embistió, lanzandolo al pavimento, informó New York Post.

Un conductor de 61 años que manejaba un Honda CR-V de 2015 se dirigía en la misma dirección que el camión y no tuvo tiempo de frenar antes de arrollar al hombre que yacía en el suelo.

Los paramédicos se apersonaron rápidamente a la escena tras recibir una llamada al 911 y llevaron a la víctima al Hospital Lincoln, donde fue declarado muerto.

Hasta ahora no se han hecho capturas al respecto y la investigación sigue en curso, según los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York.

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