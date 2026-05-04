“The Devil Wears Prada 2” recaudó $233 millones de dólares a nivel mundial

En 2006, “The Devil Wears Prada” recaudó $27.5 millones de dólares en Estados Unidos durante su fin de semana de estreno. En ese momento aún no se sabía que se convertiría en una referencia de la cultura pop y tampoco se aspiraba a estrenar una segunda parte en 20 años que lograra recaudar $77 millones de dólares tan solo en tres días.

Aunque ha superado a su primera película, “The Devil Wears Prada 2” no logró posicionarse como el mejor estreno del año sino que pasó a ocupar el cuarto puesto de la lista, por detrás de “Michael” que alcanzó los $97.5 millones de dólares, “Super Mario Galaxy: La película” con $131 millones de dólares y a “Project Hail Mary” que recaudó $80 millones de dólares.

Fuera de Estados Unidos, “The Devil Wears Prada 2” recaudó $156.6 millones de dólares, lo que da un total de $233.6 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

Esta cifra alcanzada durante su primer fin de semana en cartelera ya supera los $100 millones de dólares invertidos por Disney’s 20th Century Studios para producir la película. Igualmente, se tiene que considerar que se invirtió mucho dinero más en la estrategia de marketing, la cual ha incluido alianza con muchas marcas y una gira por varias ciudades del mundo.

Esta secuela logró reunir al elenco original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. La dirección y guion también estuvo a cargo del equipo original: David Frankel y Aline Brosh McKenna.

Al igual que la cifra recaudada en taquilla por esta secuela es superior, también lo es la cifra invertida para su producción, pues para la primera película solo se necesitaron $40 millones de dólares.

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