Casa Blanca se burla de Jeffries y Schumer con imagen de IA por el Cinco de Mayo

La Casa Blanca difundió este martes una imagen generada con inteligencia artificial para ridiculizar a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, en la que ambos aparecen caricaturizados con estereotipos mexicanos y un cartel con la frase “amo a los inmigrantes ilegales”.

La publicación coincide con el Cinco de Mayo, una fecha que en Estados Unidos se asocia a la celebración de la cultura y herencia mexicano-estadounidense, en recuerdo de la victoria del ejército mexicano sobre Francia en la Batalla de Puebla de 1862.

En la imagen, los dos congresistas aparecen con sombreros jaranos, sentados frente a un supuesto cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, brindando con margaritas y rodeados de elementos como totopos, salsa y un cactus.

El mensaje fue acompañado por la frase: “Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran”.

Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

La congresista republicana Nancy Mace, crítica del presidente Trump por la guerra en Irán y los archivos de Jeffrey Epstein, se sumó a la burla de la Casa Blanca, diciendo que “Todos los días son Cinco de Mayo para Chuck Schumer y la Izquierda. Ilegales primero, América última” en un tuit citando la publicación.

Réplica desde el Senado

La reacción no tardó en llegar. Schumer respondió en X con otra imagen alterada con inteligencia artificial en la que incluyó al presidente Donald Trump junto al fallecido Jeffrey Epstein, ambos con sombreros similares.

“¡Feliz Cinco de Mayo, Casa Blanca!”, escribió el senador en su publicación.

El uso de contenidos manipulados con inteligencia artificial para atacar a adversarios políticos no es nuevo en la actual administración. En meses recientes, la Casa Blanca ya había difundido materiales similares dirigidos contra figuras demócratas.

Entre ellos, un video en el que Jeffries aparecía caracterizado con bigote y sombrero durante una comparecencia, así como otro en el que una voz generada por IA imitaba a Schumer con comentarios despectivos hacia inmigrantes.

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