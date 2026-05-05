Lawrence Taylor, leyenda de New York Giants, sale del hospital tras diagnóstico de pancreatitits

Lawrence Taylor, histórico linebacker de los New York Giants, fue dado de alta tras superar un cuadro de pancreatitis que lo mantuvo varios días bajo observación médica, según confirmó TMZ Sports.

Fuentes cercanas al miembro del Salón de la Fama aseguran que Taylor respondió bien al tratamiento y abandonó el hospital a finales de la semana pasada.

El exjugador, de 67 años, continúa recuperándose en casa y se espera que retome gradualmente sus actividades públicas mientras completa su rehabilitación.

Hace una semana, Taylor fue hospitalizado en Nueva Jersey por problemas estomacales. Posteriormente, se confirmó que era pancreatitis, una inflamación del páncreas que puede ser causada por diversos factores, siendo los cálculos biliares y el consumo de alcohol los más comunes.

En el pasado, Taylor ha hablado abiertamente sobre su alcoholismo y el uso de otras drogas a lo largo de su carrera.

Lawrence Taylor es considerado el mejor defensivo en la historia de la NFL, revolucionó la posición de linebacker externo y jugó toda su carrera (1981–1993) con los New York Giants.

Taylor nació el 4 de febrero de 1959 en Williamsburg, Virginia. No jugó fútbol americano organizado hasta el 11.º grado, pero su talento físico era tan extraordinario que la Universidad de North Carolina lo reclutó.

Allí comenzó como liniero defensivo antes de ser movido a outside linebacker. Fue nombrado All-American en 1980.

Los New York Giants lo seleccionaron en el puesto dos global en el Draft de 1981. En su primera temporada tuvo rendimiento inmediato. Fue Novato del Año y Jugador Defensivo.

Entre 1984 y 1990 promedió más de 10 sacks por temporada, incluyendo su legendaria campaña de 1986, cuando registró 20.5 sacks.

Fue nombrado MVP de la NFL, un reconocimiento que solo dos defensivos en la historia lo han logrado. También ganó su tercer premio al Defensivo del Año y condujo a los Giants al título del Super Bowl XXI. En 1990 volvió a liderar la defensa hacia otro campeonato, el Super Bowl XXV.

Durante sus 13 temporadas con los Giants jugó 184 partidos con 132.5 sacks oficiales, nueve intercepciones, 10 Pro Bowls y ocho selecciones All-Pro.

Los New York Giants retiraron su dorsal 56 y en 1999 ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.



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