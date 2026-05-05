Los conciertos gratuitos que llegarán a Bryant Park desde mayo

La ciudad de Nueva York empieza a soltar el frío y, casi en automático, aparecen las ganas de volver a tumbarse sobre el césped, compartir algo de comer y escuchar música sin prisas.

Aprovechando ese cambio de ánimo, Bryant Park reveló la programación completa de Picnic Performances para 2026, un calendario que iniciará el 28 de mayo y que llega cargado de propuestas gratuitas en pleno Midtown.

El evento se ha convertido en una de las citas más queridas por quienes viven en Nueva York y también por quienes visitan la ciudad en los meses cálidos. Este año repite la fórmula que mezcla música, danza, ópera, actividades familiares y colaboraciones con instituciones culturales que llevan décadas marcando la escena local. Todo con un escenario natural que, cuando cae la noche, termina siendo parte del encanto.

Lo que traerá el escenario este año

La temporada arranca con Jazzmobile el 28 de mayo, que este año contará con Wycliffe Gordon and Friends. Un día después llegará la New York City Opera con “American Classics”, mientras que su segunda función, el 7 de agosto, será un homenaje a Ella Fitzgerald con la participación de la ganadora del Grammy Latonia Moore.

El mes de junio se moverá al ritmo de tres noches de danza comisariadas por Tiffany Rea-Fisher con compañías como Carolyn Dorfman Dance, vildwerk. y un cierre de hip-hop presentado por It’s Showtime NYC. Más adelante, el World Music Institute celebrará el aniversario número 40 de “World of Percussion” con figuras como Pedrito Martínez y Batalá.

Joe’s Pub tomará el escenario el 18 de junio con un programa doble del Mes del Orgullo que reunirá a Joan As Police Woman y a Britton & The Sting. El 19 de junio será el turno de The Unsung Collective con una presentación en honor al Juneteenth que incluirá obras de Jessie Montgomery y H. Leslie Adams.

En julio, Carnegie Hall Citywide regresará con una residencia que irá del 3 al 31, en la que destaca la presentación del Día de la Independencia con “The Knights”, la artista de Broadway Aisha Jackson y la NYC Ska Orchestra.

Agosto llegará con una variedad que va desde el Festival de Guitarra de Nueva York (14 y 15), pasando por el nuevo Festival de Coros el 21 y el Emerging Music Festival el 22. También regresará el Festival de Acordeón el 28 con artistas como Jourdan Thibodeaux y Saami Brothers. Para las familias, Sunset Circus ofrecerá un espectáculo el 29.

La recta final incluirá, ya en septiembre, programas presentados por Asian American Arts Alliance con Grace Kelly y Ashni; el Brass Festival el día 4 con New Breed Brass Band; y Dance Party All-Stars el día 10 con clases de salsa y swing antes de las presentaciones de Alfredo De La Fé All Star Band y la George Gee Swing Orchestra. El cierre será el 11 de septiembre con un tributo especial por el 25.º aniversario de los atentados.

¿Cómo puedes disfrutarlo?

El parque proporcionará mantas y sillas por orden de llegada, así que no hace falta preparar demasiado, sólo elegir qué función se ajusta a tus planes.

Puedes llevar comida desde casa o acercarte a los puestos seleccionados por Hester Street Fair. Para quienes no estén en la ciudad, catorce de las presentaciones estarán disponibles en transmisiones gratuitas a través de bryantpark.org y algunos fragmentos se verán en PBS.

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