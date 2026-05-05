Los recientes besos polémicos y públicos de Enrique Iglesias

Una grabación de Enrique Iglesias volvió a poner su nombre en el centro de los debates digitales. El cantante publicó en sus redes un breve video junto a una admiradora durante un evento abierto al público, y la escena se viralizó de inmediato.

La fan sostenía su teléfono para capturar el momento cuando él se inclinó para darle un beso en la mejilla. El encuentro tomó un rumbo inesperado al segundo siguiente, cuando la mujer giró el rostro y lo besó directamente en la boca. Enrique correspondió por unos instantes mientras la sostenía por la cintura, hasta que ambos se separaron entre risas. Junto a las imágenes, el artista escribió: “Esta se volvió loca”.

this one went crazy pic.twitter.com/ygWhvHcUYN — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) April 29, 2026

Reacciones encontradas en redes

Aunque la cercanía con sus seguidores siempre ha sido parte de su sello, esta vez la escena tomó otro rumbo. Algunos usuarios criticaron la actitud de la fan por la forma en que invadió su espacio personal, mientras otros cuestionaron que él respondiera al gesto en lugar de frenarlo.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse por la sorpresa y las críticas. Cada quien defendió su postura con vehemencia, lo que dejó claro que el tema tocó fibras sensibles sobre la interacción entre artistas y seguidores.

#VIRAL Enrique Iglesias da beso cadete militar



El cantante aprovecho su recorrido por Foro Tabasco durante su concierto para detenerse y darle un beso en la mejilla a una cadete de la Academia de Policía de Tabasco.pic.twitter.com/ADvyrBoIlP — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 3, 2026

Otro momento reciente que dio de qué hablar

Lo llamativo es que este episodio ocurrió poco después de otro instante captado en México que también hizo ruido en redes. Tras un concierto, el cantante se acercó a una agente de policía que estaba de servicio, le tocó el hombro y le dio un beso en la mejilla.

La mujer permaneció firme, mirando al frente, y soltó apenas una sonrisa. El gesto fue comentado por muchos asistentes y terminó sumándose al debate que ahora rodea al intérprete.

En ambos casos, los debates han girado alrededor del mismo punto sobre el límite entre la cercanía afectuosa y la incomodidad entre artistas y fans, especialmente cuando intervienen cámaras, multitudes y la espontaneidad del momento.

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