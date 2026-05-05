Padres y sus dos hijos son hallados muertos en Texas en presunto asesinato-suicidio

Las autoridades de Texas están investigando el hallazgo de cuatro personas sin vida dentro de una vivienda en Houston, en lo que preliminarmente se clificó como un caso de “asesinato-suicidio” que corresponden a una pareja y sus dos hijos menores de edad.

El fatal incidente se reportó el lunes, luego de que una niñera de la familia le pidiera a la policía una verificación de bienestar al no poder contactar con ellos. Cuando ingresaron al domicilio, los oficiales encontraron los cuerpos de un hombre, una mujer y dos niños, de 4 y 8 años, respectivamente, quienes presentaban heridas de bala, informó el medio local KHOU.

Hasta el momento, el Departamento de Policía no ha identificado formalmente a los fallecidos ni ha determinado quién ejecutó los disparos, aunque mantienen la hipótesis de un incidente doméstico violento.

¿Qué dijo la comunidad tras el trágico hallazgo?

Residentes del área expresaron su asombro ante el suceso. Una vecina indicó al medio local KHOU que la familia se había mudado recientemente al vecindario y se les veía caminar habitualmente por la zona.

“Es muy triste”, declaró un vecino cuya identidad no se dio a conocer a KHOU. “Me da mucha pena por los niños pequeños y la familia, y no conocemos todos los detalles. Estoy seguro de que mucha gente sabe más que nosotros, pero es una verdadera tragedia cuando sucede algo así”.

Asimismo, un habitante del sector declaró a la cadena ABC 13 que la madre se encontraba en estado de gestación. Sin embargo, este dato no ha sido corroborado por el reporte forense ni por los investigadores policiales.

La policía de Houston continúa con las peritajes en la escena del crimen familiar para esclarecer los motivos detrás del suceso.

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