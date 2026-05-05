Retiro preventivo de marcas Zapp’s y Dirty: estas son las variedades de papas fritas retiradas por riesgo de salmonella

Las autoridades sanitarias informaron sobre nuevos productos que se retiran del mercado por riesgo de Salmonella, asociados al retiro de leche en polvo proveniente de California Dairies, Inc. Se trata de ciertas variedades limitadas de papas fritas Zapp’s y Dirty, fabricadas por Utz Quality Foods, LLC, una subsidiaria de Utz Brands.

El retiro se produce porque se utilizó un condimento que contiene leche en polvo contaminada. Aunque la empresa realizó pruebas de laboratorio a las papas y los resultados fueron negativos para Salmonella, se ha procedido al retiro preventivo para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores.

Cómo identificar los productos retirados del mercado

Variedades específicas de papas fritas Zapp’s y Dirty bajo retiro preventivo debido a un condimento con leche en polvo sospechosa de contaminación. Crédito: FDA | Cortesía

A pesar de los resultados negativos, Utz decidió retirar las presentaciones de las marcas Zapp’s y Dirty con los siguientes datos de identificación:

Papas fritas Zapp’s sabor Bayou Blackened Ranch (1.5 oz)

UPC: 83791272917

Fechas de vencimiento: 3, 10, 17 y 24 de agosto de 2026.

Papas fritas Zapp’s sabor Bayou Blackened Ranch (2.5 oz / 70 g)

UPC: 83791272924

Fechas de vencimiento: 3, 17 y 31 de agosto de 2026.

Papas fritas Zapp’s sabor Bayou Blackened Ranch (8 oz)

UPC: 83791272931

Fechas de vencimiento: 27 de julio; 3, 10 y 17 de agosto de 2026.

Papas fritas Dirty de Sal y Vinagre (2 oz)

UPC: 83791520148

Fechas de vencimiento: 3 y 10 de agosto de 2026.

Papas fritas Zapp’s de Sal y Vinagre (1.5 oz / Caja 60 unidades)

UPC: 83791010144

Fechas de vencimiento: 3 y 10 de agosto de 2026.

Papas fritas Dirty sabor Cebolla Maui (57 g)

UPC: 83791520162

Fecha de vencimiento: 8 de agosto de 2026.

Papas fritas Zapp’s con Queso Grandes (2.5 oz / 70 g)

UPC: 83791192208

Fecha de vencimiento: 31 de agosto de 2026.

Papas fritas Zapp’s con Queso Grandes (8 oz)

UPC: 83791192246

Fecha de vencimiento: 31 de agosto de 2026.

Papas fritas Dirty de Crema Agria y Cebolla (2 oz)

UPC: 83791520094

Fecha de vencimiento: 31 de agosto de 2026.

Revisa el código UPC y la fecha de vencimiento de tus snacks; las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los lotes afectados por riesgo de Salmonella. Crédito: FDA | Cortesía

¿Qué pasa cuando se consume un alimento contaminado con Salmonella?

La Salmonella es una bacteria capaz de producir infecciones gastrointestinales graves. Si bien en personas sanas los síntomas suelen incluir fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal, el riesgo aumenta significativamente en poblaciones vulnerables. Niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden enfrentar complicaciones que, en casos extremos, llegan a ser mortales.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad, se insta a los compradores a verificar sus despensas. Si posee alguno de estos productos, debe evitar su consumo, descartarlo inmediatamente o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso.

Para resolver cualquier duda, los consumidores pueden contactar al equipo de Atención al Cliente de Utz a través de correo electrónico o llamando al 1-877-423-0149, de lunes a viernes en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora del este).

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