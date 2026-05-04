FSIS emite alerta por Salmonella en pizzas congeladas y snacks

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió una nueva alerta de salud pública debido a un posible riesgo de Salmonella que afecta a varias marcas de pizzas congeladas, incluidas Aldi y Walmart, además de populares snacks de cerdo. La información, publicada oficialmente en su sitio web, detalla que el problema se originó en ingredientes lácteos (específicamente leche en polvo) que podrían estar contaminados.

Esta medida surge tras una actualización el 1 de mayo, luego de que la FDA notificara al FSIS que diversos establecimientos procesadores recibieron estos insumos regulados. Es importante destacar que el foco de la contaminación es la leche en polvo formulada, la cual ya ha sido retirada del mercado por sus proveedores.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

La verificación de los productos en casa es vital para prevenir infecciones por Salmonella, especialmente porque muchos de estos artículos tienen fechas de vencimiento que se extienden hasta el segundo semestre de 2026. A continuación, detallamos las características y códigos de lote afectados:

1. Pizzas Mama Cozzi’s (Exclusivas de ALDI)

Crédito: FSIS | Cortesía

Producto 1: Mama Cozzi’s Biscuit Crust SAUSAGE & CHEESE Breakfast Pizza (18.5 oz).

Mama Cozzi’s Breakfast Pizza (18.5 oz). Producto 2: Mama Cozzi’s Biscuit Crust PORK BELLY, BACON, PEPPER & ONION Breakfast Pizza (17.15 oz).

Mama Cozzi’s Breakfast Pizza (17.15 oz). Fechas de vencimiento (Best By): 15, 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2026.

15, 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2026. Número de establecimiento: EST. 5699.

EST. 5699. Distribución: Nacional.

2. Pizzas Chicken Bacon Ranch (varias marcas)

Ultra Thin Crust Chicken Bacon Ranch Crédito: FSIS | Cortesía

Culinary Circle: Ultra Thin Crust Chicken Bacon Ranch (16.4 oz). Lote/Vencimiento: WC103309 / 18 de octubre de 2026. Estados afectados: MN, PA, CA, VA, WA, IL, AL, MS, FL.

Ultra Thin Crust (16.4 oz). Great Value (Thin Crust): Thin Crust Chicken Bacon Ranch (17.55 oz). Lotes/Vencimiento: WC103203, WC103803 / 9 de octubre y 7 de noviembre de 2026.

Thin Crust (17.55 oz). Great Value (Stuffed Crust): Stuffed Crust Chicken Bacon Ranch (23.1 oz). Lotes/Vencimiento: WC104173, WC104065, WC103793, WJ100977 (Fechas entre octubre y diciembre de 2026).

Stuffed Crust (23.1 oz).

Pizzas Chicken Bacon Ranch Crédito: Fsis | Cortesía

3. Pork King Good (Snacks)

Sour Cream & Onion Pork Rinds Crédito: FSIS | Cortesía

Producto: Sour Cream & Onion Pork Rinds (Chicharrones) en presentaciones de 1.75 oz y 7 oz.

(Chicharrones) en presentaciones de 1.75 oz y 7 oz. Fechas de vencimiento: Varias fechas entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026.

Varias fechas entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026. Número de establecimiento: EST. 1321.

¿Qué ocurre al consumir un alimento contaminado con Salmonella?

La Salmonella es un microorganismo que causa salmonelosis, una infección bacteriana que puede ser grave e incluso mortal en grupos de riesgo. Por lo general, los síntomas aparecen en un periodo de 6 horas a 6 días después de la ingesta.

Los síntomas principales incluyen:

Diarrea .

. Cólicos abdominales .

. Fiebre alta.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento en un lapso de 4 a 7 días, los bebés, adultos mayores y personas inmunosuprimidas tienen mayores probabilidades de presentar cuadros clínicos severos.

Hasta ahora no se han reportado casos confirmados de enfermedades, pero si tienes estos productos en tu congelador, evita su consumo. Debes descartarlos de inmediato o devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso total de tu dinero.

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