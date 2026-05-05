Sabores con historia: restaurantes que rinden tributo a la herencia mexicana este Cinco de Mayo

Nayomie Mendoza ya se ha acostumbrado a cómo se celebra el Cinco de Mayo en Estados Unidos: las bandejas de tacos, las jarras de margaritas y los alegres sonidos de las bandas de mariachis.

Ella se encuentra entre varios empresarios mexicoamericanos que se han manifestado con mayor firmeza sobre la importancia de honrar la historia mexicana y el significado de la festividad, como una forma de combatir los sentimientos antiinmigrantes en medio de los crecientes esfuerzos de control migratorio que se han dirigido contra las comunidades latinas.

Mendoza, propietaria de Cuernavaca’s Grill en Los Ángeles, dijo que prefiere una celebración que refleje “todo lo que como comunidad estamos viviendo hoy”. Por eso, Mendoza organizará las festividades del Cinco de Mayo en su restaurante, que, además de música mariachi tradicional y cocina mexicana, incluirán un homenaje a la perseverancia mexicana sobre los franceses en la Batalla de Puebla hace más de 160 años.

El chef y propietario de un restaurante mexicano, Marco Mendoza, prepara un molcajete caliente, un plato tradicional mexicano en el restaurante Cuernavaca Grill, en el centro de Los Ángeles. Crédito: AP | Cortesía

“Solo con ver todo lo que lograron con tan pocos recursos”, dijo. “Eso demostró su resiliencia. Por eso, en el Cinco de Mayo siempre lo celebramos como un testimonio de nuestra propia resiliencia”.

Los dueños de restaurantes no son los primeros líderes de la comunidad latina en reivindicar el Cinco de Mayo en Estados Unidos, alejándose de la simplificación de la cultura mexicana para resaltar la historia y la comunidad. Este año, las celebraciones están adoptando notablemente la cultura tradicional mexicana y se centran en su preservación, afirmó Sehila Mota Casper, directora de Latinos in Heritage Conservation.

“Estos son momentos increíbles de educación e intercambio de conocimientos”, dijo Mota Casper. “Cuanto más eduquemos, más conocimientos compartamos, mejor comunidad y mejores personas seremos”.

Los restaurantes dan más importancia a la autenticidad que a los chupitos de tequila.

Según la encuesta anual de empresas de la Oficina del Censo, las empresas propiedad de hispanos representaban el 8,4 % de los 5,9 millones de empleadores estadounidenses en 2024. Además, constituían aproximadamente el 18 % de todos los restaurantes en Estados Unidos el mes pasado, según la Asociación Nacional de Restaurantes, que utiliza datos del censo.

Según Raúl Luis, propietario del restaurante mexicano Birrieria Chalio, con sucursales en Los Ángeles y Fort Worth, Texas, los estadounidenses que esperan llenar restaurantes y tomar chupitos de tequila podrían encontrar opciones más saludables y cuidadosamente planificadas para el Cinco de Mayo. En esta fecha, quiere que sus clientes coman y beban guisos, como los que se sirven en casa de una familia mexicana.

Luis afirmó que la cocina tradicional y bien elaborada hará que los clientes regresen, incluso si no son hispanos.

“Es la oportunidad perfecta para que los restaurantes aprovechen ese momento, atraigan a los clientes y los inviten a probar la auténtica comida mexicana”, dijo Luis.

¿Qué celebra el Cinco de Mayo?

El camarero Usiel Macia sirve una limonada en el restaurante Cuernavaca Grill, en el centro de Los Ángeles. Crédito: AP | Cortesía

El Cinco de Mayo conmemora el aniversario de la victoria de las tropas mexicanas sobre las fuerzas francesas invasoras en la Batalla de Puebla en 1862. El triunfo sobre las tropas francesas, mucho más numerosas y mejor equipadas, supuso un enorme estímulo anímico para los soldados mexicanos liderados por el general Ignacio Zaragoza.

En México, se realizan recreaciones históricas anualmente en la ciudad central de Puebla para conmemorar la victoria. Los participantes se visten como soldados mexicanos y franceses, así como como zacapoaxtlas, el contingente indígena y campesino que ayudó a las tropas mexicanas a ganar.

En Estados Unidos, el 5 de mayo se celebra la cultura mexicoamericana, cuya tradición se remonta al siglo XIX en California. Las festividades suelen incluir desfiles, comida callejera, fiestas vecinales, concursos de mariachi y baile.

El folclore, o ballet folclórico, se caracteriza por bailarines que giran con vestidos brillantes y con volantes, y el cabello recogido con cintas relucientes.

Este día suele confundirse con el Día de la Independencia de México , que se celebra el 16 de septiembre.

Activistas y académicos latinos afirman que esa desconexión en Estados Unidos se ve reforzada por la historia poco clara del Cinco de Mayo y por una comercialización que juega con estereotipos que incluyen bigotes falsos y caídos, y sombreros gigantes y coloridos.

Un testimonio de la resiliencia mexicana

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump ha seguido calificando a los inmigrantes mexicanos de criminales y pandilleros , y las comunidades latinas han sido blanco de sus tácticas migratorias de línea dura .

Los memes compartidos desde las cuentas oficiales de la Casa Blanca en redes sociales perpetúan estereotipos negativos sobre los latinos, mientras que una iniciativa federal que impone el inglés como único idioma oficial y la prohibición de programas de diversidad, equidad e inclusión parecen estar dirigidas contra las comunidades de color.

En conjunto, esto ha generado mucho temor en las comunidades latinas.

Mendoza, el dueño del restaurante en Los Ángeles, comentó que también ha sido una época difícil para la industria restaurantera debido al aumento de los costos. Pero a pesar de todo, Cuernavaca’s Grill celebrará su vigésimo aniversario este año.

Como parte de las festividades del Cinco de Mayo del restaurante, invitará a los clientes a contribuir a una colecta de alimentos y juguetes destinada a apoyar a quienes están pasando dificultades en la situación actual.

“Esto demuestra nuestra resiliencia”, dijo Mendoza. “Es una muestra de nuestro arduo trabajo. Es un orgullo para nuestra comunidad y para todo lo que hemos logrado”.

Con información AP

Sigue leyendo:

.Pollo en aderezo de chiles y tomatillo: el secreto del sabor en molcajete

.Secretos de cocina con identidad: el arte del tamal de maíz tierno

.Descubre el secreto del pollo al albañil: receta tradicional mexicana

