Secretos de cocina con identidad: el arte del tamal de maíz tierno

Los tamales de maíz tierno son uno de los platos más deliciosos y sencillos de preparar. Los ingredientes básicos son el maíz tierno, la leche y la mantequilla; y aunque la receta no tiene mayor grado de complejidad, la clave reside en la técnica de preparación.

La receta original es de Yuri de Gortari, compartida en su canal de YouTube, Cocina Identidad, donde revela tips fundamentales como la importancia de añadir el azúcar necesaria sin excesos para evitar que el resultado sea empalagoso. Esta receta incluye un toque de sal para equilibrar los sabores, mientras que la mantequilla se debe incorporar a temperatura ambiente cuando esté blanda, sin llegar a una textura de crema, ya que esto es crucial para aportar la suavidad perfecta. Por su parte, el toque de harina y los huevos actúan como el efecto aglutinante ideal.

Hacer los tamales con maíz tierno eleva el nivel nutricional del plato, ya que aporta fibra, lo que permite que los azúcares naturales de la preparación se absorban de manera más lenta. Además, proporcionan antioxidantes y minerales esenciales.

Receta de tamales de maíz tierno

Ingredientes:

10 a 12 piezas de maíz tierno (elote) con sus hojas verdes .

(elote) con sus . 200 gramos de mantequilla (ablandada, no líquida).

(ablandada, no líquida). 2 huevos (ligeramente batidos).

(ligeramente batidos). Azúcar (solo una pizca para equilibrar).

(solo una pizca para equilibrar). Sal (una pizca para resaltar sabores).

(una pizca para resaltar sabores). Harina de trigo (solo un poco para dar consistencia).

(solo un poco para dar consistencia). Un chorrito de leche (solo si el maíz está muy seco, opcional).

Paso a paso:

Esta receta comienza desde cero, retirando las hojas verdes del maíz y tratando de mantenerlas íntegras, ya que serán el envoltorio natural que aportará un aroma herbal único. Una vez limpias, se eliminan los “cabellitos” o seda del maíz y se desgrana con un cuchillo afilado para llevar los granos al procesador. La idea es obtener una mezcla homogénea y húmeda. Mientras más tierno sea el maíz, más suave quedará el tamal y menor cantidad de leche se deberá agregar.

En un recipiente, se agrega la mantequilla previamente ablandada con los huevos ligeramente batidos y el maíz molido. Se mezcla con suavidad, evitando incorporar aire en exceso. Se añade el toque justo de azúcar, la pizca de sal y la harina necesaria para amalgamar la masa, verificando siempre la consistencia; si la mezcla está muy seca, se añade un chorrito de leche, aunque la frescura del maíz suele ser suficiente.

Para comenzar el armado de los tamales, se toman las hojas y se coloca una porción moderada de masa en el centro, recordando que el tamal crecerá durante la cocción y la idea es evitar que se desborde. Se envuelven y se colocan de pie en una vaporera, donde se cocinarán al calor del vapor hasta que la masa esté firme y se desprenda fácilmente de la hoja.

Finalmente, se dejan reposar unos minutos antes de servirlos para que los sabores se asienten, permitiendo disfrutar de un aroma exquisito.

