Shake Shack dará hamburguesas gratis durante todo mayo

La cadena de comida rápida Shake Shack anunció una promoción especial para celebrar el Mes Nacional de la Hamburguesa en Estados Unidos, con la que los clientes podrán obtener hamburguesas gratis durante todo mayo bajo ciertas condiciones.

Una promoción semanal durante todo el mes

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, la marca ofrecerá una hamburguesa individual gratis cada semana al realizar una compra mínima de $10.

La oferta cambia dependiendo de la semana:

–Del 1 al 10 de mayo: ShackBurger

–Del 11 al 17 de mayo: SmokeShack

–Del 18 al 24 de mayo: Bacon Cheeseburger

–Del 25 al 31 de mayo: ShackBurger

Cada hamburguesa está elaborada con carne Angus 100% y preparada al momento, según destacó la empresa.

Cómo obtener la hamburguesa gratis

Para acceder a la promoción, los clientes deben realizar su pedido a través de:

?La aplicación móvil de Shake Shack

?El sitio web oficial

?Los kioscos dentro del restaurante

Además, es necesario ingresar el código promocional FREEBURGER al momento de la compra.

Restricciones de la oferta

La promoción no aplica para pedidos realizados en el servicio de autoservicio (drive-thru) ni en plataformas externas de entrega.

Solo es válida para órdenes que cumplan con los requisitos y se realicen dentro del periodo promocional establecido.

Una estrategia para atraer clientes

Este tipo de promociones forma parte de las estrategias de las cadenas de comida rápida para atraer clientes durante fechas clave, ofreciendo descuentos sin comprometer la calidad de sus productos.

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