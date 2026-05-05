The Rolling Stones dan detalles sobre su nuevo álbum “Foreign Tongues” en entrevista con Conan O´Brien

Después de tres años, los icónicos The Rolling Stones tienen listo un nuevo sello discográfico que fue titulado “Foreign Tongues” y cuenta con colaboraciones históricas, de las cuales dieron detalles recientemente en una entrevista con el Conan O´Brien.

Esta producción será lanzada el próximo 10 de julio y cuenta con 14 temas inclinados principalmente hacia los ritmos country, rock y blues. Este trabajo llega después de “Hackney Diamonds”, un disco que contó con un reconocimiento en los Grammy.

The Rolling Stones hablan con Conan O´Brien sobre su nuevo álbum

Durante un evento realizado este martes en The Weylin, un arcaico espacio construido en 1875 en la ciudad de Brooklyn, la agrupación conversó con el comediante y presentador Conan O´Brien, a quien le dieron más detalles sobre esta nueva producción que promete ser histórica.

La conversación estuvo dividida entre bromas y puntos serios, como el caso donde O´Brien le dice a Mick Jagger que la voz no le había cambiado mucho en comparación a como se le escuchaba en 1968 y Jagger le indicó entre bromas: “Estaba consumiendo muchas drogas en el 68”, algo que rápidamente aclaró que era un invento.

La conversación basada en el disco estuvo relacionada principalmente hacia el estilo de las canciones y las colaboraciones, sin dar algún anuncio o adelanto referente a alguna gira con el estreno de este nuevo sello músical.

Colaboraciones legendarias

Con respecto a las colaboraciones, hay varios nombres que frecuentemente graban en los álbumes de The Rolling Stones, como: Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan.

Sin embargo, hay nombres bastante interesantes que se sumaron al proyecto, entre los que destaca principalmente el de Paul McCartney. Ronnie Wood resaltó igualmente entre risas sobre McCartney: “Dijo: ´¡Ahora puedo decir que he tocado con los Rolling Stones! ¡Guau!'”.

Entre las otras colaboraciones, hay otros artistas de renombre como Steve Winwood, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Robert Smith de The Cure; con una interesante anécdota sobre cómo se dio el featuring con el último de los mencionados.

“Un día llegué a Londres para grabar mi voz y allí estaba un tipo de espaldas, con una bata larga. Cuando se dio la vuelta, estaba cubierto de pintalabios. No nos conocíamos y le dije: ‘¿Eres Robert Smith de The Cure?’. Y él respondió: ‘¡Sí!’”. Poco después, Smith estaba haciendo los coros en una canción de los Stones. “Así funcionan a veces las colaboraciones”, reflexionó Jagger.

Las expectativas con esta nueva producción de The Rolling Stones son sumamente altas al tratarse de una de las bandas más emblemáticas de Rock de todos los tiempos y además, el sello también tendrá su parte emotiva. Esto tras incorporar unas grabaciones del baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021.

“Rough and Twisted”, es el título del primer sencillo y adelanto del nuevo álbum de The Rolling Stones “Foreign Tongues”. “In the Stars” también está ya disponible en las distintas plataformas musicales.

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