Lady Gaga cancela su show debido a una infección respiratoria: “Estoy desconsolada”

La cantante Lady Gaga se vio obligada a cancelar el último concierto de su gira Mayhem Ball en Montreal debido a un problema de salud.

Gaga dijo en sus historias de Instagram que se veía en la obligación de cancelar su concierto debido a una infección respiratoria.

“Hola a todos. Lamento mucho comunicarles que no podré actuar esta noche y que tengo que cancelar el concierto. He estado luchando contra una infección respiratoria durante los últimos días y estoy haciendo todo lo posible para descansar y recuperarme”, escribió la cantante de “Abracadabra”.

La artista aseguró que su decisión de no presentarse en concierto se debe a que la infección respiratoria no ha mejorado y su médico le recomendó enfáticamente que no actuara en el show.

La artista reconoció que no estaba en condiciones de presentarse en concierto y lamentó haber “defraudado” a sus fans. “Y, para ser honesta, no creo que pudiera ofrecerles hoy la calidad de actuación que merecen. Sé lo profundamente decepcionante que esto es. Y, sinceramente, me siento fatal por haberlos defraudado”, continuó.

Gaga aseguró que le resulta decepcionante no volver a subirse al escenario, luego de que los conciertos anteriores en la ciudad fueron significativos para ella.

“A todos los que iban a venir esta noche, les digo que estoy absolutamente desconsolada y lo siento muchísimo”, concluyó.

Lady Gaga se encuentra en medio de su gira mundial “Mayhem Ball”, que comentó en 2025. Tras su paso por Montreal, la estrella pop visitará Saint Paul, Minnesota, donde tiene previsto actuar en el Grand Casino Arena el 9 y 10 de abril. La gira concluirá en Nueva York el 13 de abril en el Madison Square Garden.

Gaga reveló que no tenía previsto salir de gira tras el lanzamiento de “Mayhem”. Sin embargo, cambió de opinión gracias a la acogida de sus fans.

“No tenía previsto salir de gira este año… pero la increíble acogida del nuevo álbum me inspiró a seguir adelante. Todo se organizó rapidísimo gracias a Arthur Fogel y al fantástico equipo de Live Nation, que planificaron una gira mundial en tan solo unas semanas”, escribió en Instagram en marzo de 2025.

Lady Gaga padece otros problemas de salud. La artista ha revelado que padece fibromialgia, una enfermedad sin cura que provoca dolores intensos en todo el cuerpo. También padece lupus, una enfermedad autoinmune.

Además de esas enfermedades, Lady Gaga ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Incluso en una entrevista para Rolling Stone en noviembre de 2025, la artista reveló que grabó la película “A Star Is Born” con Bradley Cooper bajo los efectos del litio, un reconocido estabilizador del estado de ánimo.

Sin embargo, la artista tocó entre el final del rodaje del filme y la gira mundial de su álbum Joanne, que empezó en agosto de 2017, cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Lady Gaga dijo que experimentó un brote psicótico, lo que la llevó a cancelar sus compromisos.

“Hubo un día en el que mi hermana me dijo: ‘Ya no reconozco a mi hermana. Y cancelé la gira. Un día me ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada… Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador. Hubo un momento en que pensé que no podría recuperarme… Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto”, dijo.

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