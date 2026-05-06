Alerta sanitaria por error de etiquetado en raviolis vendidos en Costco de Nueva Jersey y Maryland

Un error de etiquetado en un lote de ravioles con salsa de carne obligó al Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) a emitir una alerta de salud pública en Maryland y Nueva Jersey, estados donde fue distribuido el producto.

La alerta se emite debido a que no procede el retiro formal, ya que el producto ya no está disponible para la venta; sin embargo, es vital que los consumidores tengan esta información. El riesgo radica en que una persona alérgica podría sufrir una reacción adversa grave, dado que el producto fue comercializado como ravioles de carne de res con burrata, cuando en realidad el relleno es de camarón en salsa de langosta.

Las personas con alergia al pescado y los mariscos deben extremar precauciones. El reporte del FSIS indica que estos ravioles fueron vendidos entre el 10 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026. Las autoridades sanitarias instan a los consumidores a verificar los datos del lote para evitar intoxicaciones alimentarias:

Crédito: Fsis | Cortesía

Producto: Paquetes de bolsas de plástico de 32 onzas .

Paquetes de bolsas de plástico de . Descripción en empaque: “Giovanni Rana RANA Rustic Beef Sauce & Creamy Burrata Cheese Ravioli”.

“Giovanni Rana RANA Rustic Beef Sauce & Creamy Burrata Cheese Ravioli”. Fechas de caducidad: Comprendidas entre el 14/05/2026 y el 25/06/2026 .

Comprendidas entre el . Sello de inspección: Número de establecimiento “Est. 44870” dentro del sello del USDA.

¿Cómo se descubrió el problema?

El incidente fue reportado por dos consumidores que descubrieron que el empaque, etiquetado como carne y burrata, contenía en su lugar ravioles de camarones. Aunque hasta la fecha no se han reportado casos confirmados de reacciones adversas, se insta a la población a revisar sus refrigeradores o congeladores. En caso de poseer el producto, se recomienda evitar su consumo, desecharlo o regresarlo al punto de venta para obtener un reembolso.

Para dudas adicionales, los consumidores pueden contactar a April Klein, Gerente de Servicio al Cliente de Rana Meal Solutions, a través del correo aklein@ranausa.us.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia a los mariscos?

Los mariscos y pescados forman parte de los nueve alérgenos más comunes en los Estados Unidos, según la FDA. Este grupo incluye alimentos como calamares, camarones, cangrejos, ostras, vieiras y caracoles.

Tras ingerir el alérgeno, una persona sensible puede presentar síntomas en cuestión de minutos. Según Mayo Clinic los signos de alerta incluyen:

Tos, atragantamiento o sensación de opresión en la garganta.

o sensación de opresión en la garganta. Congestión nasal y dificultad respiratoria.

y dificultad respiratoria. Urticaria , picazón o irritación severa en la piel.

, picazón o irritación severa en la piel. Hinchazón (angioedema) de labios, cara, lengua y garganta.

de labios, cara, lengua y garganta. Sibilancias o problemas para respirar.

o problemas para respirar. Síntomas gastrointestinales: Dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos.

Dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos. Mareos, aturdimiento o desmayo.

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