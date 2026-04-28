“APEX”, la nueva película de Netflix que lidera el top en casi 90 países

Recientemente, la plataforma de Netflix ha tenido varios lanzamientos que contaron con una notable receptividad a nivel global, como el caso de “Peaky Blinders: El hombre inmortal” o “War Machine”; sin embargo, la llegada de “APEX” podría significar más días liderando el top tras generar un gran clip rápido con un público que roza los 90 países.

Esto debido a que exactamente son 89 los países en los que esta producción está número uno en visualizaciones tras su estreno, el 24 de abril. Solamente en las regiones de: Indonesia, Japón e Indonesia es la segunda más vista; según indicó el portal Meristation.

Sinopsis y reparto

“Apex” o “Depredador dominante”, como se le titula en español, es un thriller de supervivencia que tiene una duración de 90 minutos, con poco preámbulo y, por ende, genera una atracción rápida con aquellos que se adentran en las historias que están llenas de situaciones súbitas y de mucho suspenso.

La protagonista y ganadora de un Oscar, Charlize Theron, encarna a Sasha, una escaladora profesional que buscará despegarse un poco de su duelo en una montaña de Australia. Lo que no espera, que sea un lugar lleno de mala fama y donde el desquiciado Ben (Taron Egerton) desea convertirla en su nueva presa. Eric Bana también forma parte de este reparto y todos fueron dirigidos por Baltasar Kormákur.

¿Podrá “Apex” establecerse como una de las mejores películas del año?

Si bien ya esta cinta dio el primer paso, que fue posicionarte entre la más vista, ahora la misión será permanecer por el mayor tiempo posible para ser considerada en un futuro como una de las mejores del año en la plataforma de streaming Algo que no ocurrió con la mencionada “Peaky Blinders: El hombre inmortal“, que después de los primeros tres días redujo su cantidad promedio de visualizaciones diarias de forma notable.

Rotten Tomatoes manifestó que la crítica está siendo hasta ahora de un 66% de las personas que la consideran buena película, siendo este un número discreto, en comparación con la posición en la que se ubica a nivel mundial luego de su lanzamiento.

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