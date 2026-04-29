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Netflix confirma segunda temporada de la serie animada de “Stranger Things”

Pocos días después del estreno de "Stranger Things: Tales From '85", Netflix ha confirmado que la serie animada tendrá una segunda temporada

La primera temporada de "Stranger Things Tales From '85" se estrenó en Netflix este mes.

La primera temporada de "Stranger Things Tales From '85" se estrenó en Netflix este mes.  Crédito: Cortesía | Netflix

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Por  Carolyn Manrique

A final de 2025, Netflix estrenó la última temporada de “Stranger Things”, serie que fue un éxito total en la plataforma y que se convirtió en un fenómeno mundial. Hace pocas semanas, la misma plataforma estrenó una serie animada titulada “Stranger Things: Tales From ’85”, con la que se quiere mantener la historia viva y desde otra perspectiva.

“Stranger Things: Tales From ’85” estrenó oficialmente en Netflix el pasado 23 de abril y ahora se ha confirmado que el proyecto fue renovado para una segunda temporada. La historia que se cuenta en esta serie animada ocurre entre la segunda y la tercera temporada de la serie de acción real protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink.

Ninguno de los actores que comenzaron “Stranger Things” en 2016 son parte de esta serie animada, ni siquiera la historia ha contado con el trabajo de sus creadores:  Matt y Ross Duffer; sin embargo, sí figuran en el proyecto como productores ejecutivos.

“Stranger Things: Tales From ’85” fue creada por Eric Robles y Jennifer Muro, Robles es un veterano del sector de la animación que en el pasado ha desarrollado proyectos como “Glitch Techs” (2020) y “Fanboy & Chum Chum” (2009).

Por otro lado, Muro es un guionista que ha sido parte del equipo de escritores para “Star Wars Forces of Destiny”, “Justice League Action” y “Legend of Critical Role”.

Por ahora no se ha revelado cómo seguirá esta historia animada la vida de los habitantes de Hawkins y tampoco se conoce cuál será su fecha de estreno.

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