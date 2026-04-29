Netflix confirma segunda temporada de la serie animada de “Stranger Things”

A final de 2025, Netflix estrenó la última temporada de “Stranger Things”, serie que fue un éxito total en la plataforma y que se convirtió en un fenómeno mundial. Hace pocas semanas, la misma plataforma estrenó una serie animada titulada “Stranger Things: Tales From ’85”, con la que se quiere mantener la historia viva y desde otra perspectiva.

“Stranger Things: Tales From ’85” estrenó oficialmente en Netflix el pasado 23 de abril y ahora se ha confirmado que el proyecto fue renovado para una segunda temporada. La historia que se cuenta en esta serie animada ocurre entre la segunda y la tercera temporada de la serie de acción real protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink.

Ninguno de los actores que comenzaron “Stranger Things” en 2016 son parte de esta serie animada, ni siquiera la historia ha contado con el trabajo de sus creadores: Matt y Ross Duffer; sin embargo, sí figuran en el proyecto como productores ejecutivos.

“Stranger Things: Tales From ’85” fue creada por Eric Robles y Jennifer Muro, Robles es un veterano del sector de la animación que en el pasado ha desarrollado proyectos como “Glitch Techs” (2020) y “Fanboy & Chum Chum” (2009).

Por otro lado, Muro es un guionista que ha sido parte del equipo de escritores para “Star Wars Forces of Destiny”, “Justice League Action” y “Legend of Critical Role”.

Por ahora no se ha revelado cómo seguirá esta historia animada la vida de los habitantes de Hawkins y tampoco se conoce cuál será su fecha de estreno.

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