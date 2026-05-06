¿Cena por $10? KFC extiende su oferta más famosa a toda la semana y lanza salsas gourmet

Con la vista puesta en el verano que se acerca cada día, KFC le dio un impulso a su oferta de los martes de $10 en un nuevo “Cubo del día” entre semana con un producto para cada día de la semana por $10.

Son con cuatro opciones diferentes en formato cubo, todos a un precio de tan solo 10 dólares, incluyendo el regreso de los nuggets para cerrar la semana, la oferta brinda una relación calidad-precio inmejorable que vale la pena aprovechar mientras dure, informó un comunicado de KFC.

Calendario del Cubo del día por $10

Innovación en el paladar: Las nuevas salsas Honey Chili Crisp y Jalapeño Ranch elevan la experiencia del pollo frito a un nivel gourmet. Crédito: KFC | Cortesía

Para que no te pierdas nada, aquí tienes la rotación diaria de esta tendencia en comida rápida:

Lunes: 24 nuggets con cuatro salsas.

24 nuggets con cuatro salsas. Martes: 8 piezas de tambores y muslos ( pollo frito tradicional ).

8 piezas de tambores y muslos ( ). Miércoles: 10 alitas con dos salsas.

10 alitas con dos salsas. Jueves: 8 tiras de pollo con cuatro salsas.

8 tiras de pollo con cuatro salsas. Viernes: 24 nuggets con cuatro salsas.

Melissa Cash, directora de Marketing de KFC en EE.UU., señala que a los fanáticos les encanta los martes de $10 y “lo ampliamos a algo más grande: una experiencia entre semana con más opciones al mismo precio, para que puedas variar sin gastar más”.

“Decidir qué cenar es algo con lo que todos lidiamos”, afirmó.

Temporada de salsas: innovación en el sabor

KFC anunció el lanzamiento de su nueva “Temporada de Salsas”, que incluye dos creaciones de elaboración propia: Honey Chili Crisp y Jalapeño Ranch.

Junto con el nuevo Boneless Bucket for One, que incluye tres tiras de pollo Original Recipe, cinco nuggets, papas fritas y una bebida mediana, la marca se enfoca en los hábitos alimenticios actuales, priorizando las salsas para mojar como elemento estrella. Ambas opciones están disponibles desde el 4 de mayo.

Estas incorporaciones responden a un creciente interés por sabores distintivos. La salsa Honey Chili Crisp ofrece un equilibrio entre dulzura y picante, mientras que la Jalapeño Ranch combina la cremosidad clásica con cilantro y jalapeño para un toque fresco y aromático.

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