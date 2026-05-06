Exempleada de ESPN acusa en Nueva York al exjugador de la NFL Marcellus Wiley de agresión sexual

El exjugador de la NFL Marcellus Wiley enfrenta cuatro denuncias por presunta agresión sexual, presentadas por cuatro mujeres, entre ellas una exempleada de ESPN.

De acuerdo con la información de ‘Rolling Stone’, las presuntas víctimas habrían presentado la demanda en Nueva York durante el mes de abril.

Los señalamientos, revelados en documentos judiciales y reportados por ‘Rolling Stone’, incluyen acusaciones de violación y encubrimiento institucional por parte de la Universidad de Columbia. Los hechos abarcan desde 1994 hasta 2009.

Estas acusaciones amplían un historial que comenzó en 2023, cuando se presentó la primera demanda. Otras dos siguieron en 2025. Wiley, de 51 años, ha rechazado los señalamientos y en 2024 sus abogados negaron cualquier conducta delictiva en un expediente judicial.

Las demandantes sostienen que la Universidad de Columbia conocía reportes de agresiones durante la etapa universitaria del exjugador, pero que solo lo sancionó académicamente, permitiéndole mantener una imagen pública de integridad que, según ellas, facilitó nuevos abusos.

Acusaciones en California

Dos mujeres afirman que Wiley las agredió sexualmente entre 1995 y 1999 en California.

Otra denunciante asegura que el exjugador comenzó a manipularla emocionalmente cuando ella tenía 13 años, tras una visita a su escuela secundaria mientras él jugaba para los Buffalo Bills.

Según su relato, Wiley mantuvo contacto con ella durante años, le enviaba regalos y la invitaba a su residencia en Nueva York. La mujer afirma que, al cumplir 18 años, Wiley la llevó a Dallas, donde él jugaba en 2004, y la violó.

Señalamientos de una exempleada de ESPN

La exempleada de ESPN sostiene que en 2009 Wiley la citó en su habitación de hotel bajo el pretexto de una reunión de trabajo. Al llegar, él salió desnudo del baño y la agredió físicamente antes de masturbarse sobre ella, pese a sus intentos por detenerlo.

Otros incidentes denunciados

Las otras dos mujeres que forman parte de la demanda colectiva aseguran que Wiley las violó en la década de los 90.

Por un lado, una afirma que el ataque ocurrió en el apartamento de su madre en Culver City. La otra sostiene que fue agredida en un hotel en 1999, cuando estudiaba en la USC. Asegura haber acudido al LAPD, pero el caso no derivó en cargos.

Ahora la audiencia está prevista para el 12 de mayo. La abogada Laura Gentile sostiene que la institución conocía las acusaciones históricas y aun así permitió que Wiley mantuviera una reputación pública que, según ella, puso en riesgo a otras mujeres.

Marcellus Wiley desarrolló una carrera de una década en la NFL como ala defensiva, tras ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de 1997 por los Buffalo Bills.

Con Buffalo jugó cuatro temporadas antes de consolidarse como figura en los San Diego Chargers, donde alcanzó su punto más alto: fue elegido al Pro Bowl en 2001 y terminó su paso por la liga con 44 sacks y 14 balones sueltos forzados.

También jugó para los Dallas Cowboys y los Jacksonville Jaguars antes de retirarse en 2006. Posteriormente, Se convirtió en analista para ESPN, donde trabajó para programas como SportsNation y participó en programas como NFL Live y SportsCenter. Más adelante pasó a Fox Sports, donde fue coanfitrión de Speak For Yourself.



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