Stefon Diggs es declarado no culpable en caso por agresión y estrangulamiento

El exreceptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, fue declarado no culpable el pasado martes de agredir a su chef personal, Jamila Adams.

El juicio duró dos días y el jurado deliberó menos de dos horas antes de absolver al jugador.

Los cargos surgían de un incidente del 2 de diciembre en la residencia de Diggs en Dedham, donde Adams declaró que el receptor la abofeteó y luego la estranguló durante una discusión.

Diggs ya se había declarado “no culpable” a mediados de febrero de los cargos de estrangulamiento y otros delitos ante el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts.

De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’ la fiscalía sostuvo que el caso dependía del relato de Adams sobre lo que ocurrió dentro de la vivienda.

Stefon diggs has been found not guilty on all charges ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/AbQOy1RM9U — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 5, 2026

La defensa, en cambio, afirmó que la supuesta agresión nunca ocurrió y cuestionó la credibilidad de la denunciante. Argumentaron que el conflicto estaba relacionado con dinero.

Los abogados del jugador también destacaron que Adams hizo demandas financieras después del incidente y que amigos y empleados declararon que ella no presentaba lesiones visibles en los días posteriores.

En su alegato final, el abogado defensor Andrew Kettlewell aseguró que los fiscales no presentaron “ni una sola pizca de evidencia creíble” y que Adams hizo la acusación para “apalancar, humillar y castigar” a Diggs.

“No hubo asalto, no hubo estrangulamiento, no hubo incidente en absoluto”, dijo ante el jurado.

Yamils Adams, excocinera de la estrella de la NFL Stefon Diggs, ofreció su testimonio ante el tribunal para detallar que la presunta agresión ocurrió el 2 de diciembre de 2025 en la residencia de Diggs en Dedham.

Durante su relato, Adams rompió en llanto y describió su relación sexual con Diggs y la supuesta agresión que sufrió. La mujer aseguró que el vínculo entre ambos comenzó antes de que ella empezara a trabajar para él.

En el segundo día de su confesión ante el estrado, Adams también dio a conocer que Stefon Diggs le ofreció $100,000 dólares para retractarse de su declaración.

El pasado 16 diciembre la chef del jugador acudió a la Policía a denunciar la supuesta agresión sucedida dos semanas antes, un 2 de diciembre. La mujer alegó no haber denunciado antes por temor a la fama y el poder del jugador.

La cocinera había comenzado a trabajar con Diggs en julio, bajo un acuerdo que cubría toda la temporada 2025. Inicialmente, su pago era semanal, pero la dinámica fue cambiada y terminó con regularidad mensual.

Diggs se negó a pagarle una semana de noviembre argumentando que “no se requirieron sus servicios”. Por este motivo, ambos sostuvieron una discusión por mensaje. Esa misma noche, Diggs habría entrado a su habitación sin permiso.

De acuerdo con su testimonio, la discusión escaló rápidamente. La mujer asegura que Diggs la golpeó en la cara y, cuando intentó apartarlo, él la sujetó por detrás y ahorcó su cuello con el brazo.

La fuerza emprendida fue tal, según la chef, que tuvo dificultades para respirar y casi pierde el conocimiento.



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