Jacob Elordi sufre una grave lesión y queda fuera del jurado de Cannes 2026

El actor Jacob Elordi tuvo que retirarse como jurado del festival de cine de Cannes 2026 luego de que sufrió una fractura de pie, según informó Page Six.

La organización tuvo que buscar un reemplazo para Jacob Elordi para la edición 79 del certamen, que se celebrará del 12 al 23 de mayo. Ser jurado en Cannes implica participar en una serie de actividades que incluyen la proyección de las películas y recorrer la Croisette para asistir a cenas, ruedas de prensa, sesiones fotográficas y fiestas. Participar en todas estas actividades con movilidad reducida puede dificultar la logistica.

El jurado de la 79.ª edición de Cannes está presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, cuya larga trayectoria en el festival incluye películas como “Oldboy”, “Thirst” y “Decision to Leave”.

El resto del jurado estará conformado por la actriz Demi Moore, la directora Chloé Zhao, el actor sueco Stellan Skarsgård, la actriz etíope-irlandesa Ruth Negga, la directora y guionista belga Laura Wandel, el cineasta chileno Diego Céspedes, el actor ivoriano-estadounidense Isaach De Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty.

En los últimos años Jacob Elordi se ha convertido en uno de los artistas más codiciados y populares del cine. Saltó a la fama con su papel en la película “El stand de los besos” y luego consolidó su carrera como actor con su papel en la serie de HBO “Euphoria”, la cual estrenó su última temporada a mediados de abril.

Sin embargo, en 2025 Jacob Elordi hizo el papel más importante de su carrera al interpretar al famoso monstruo de la novela de Mery Shelly, “Frankenstein” en la adaptación del director mexicano Guillermo del Toro.

Elordi fue nominado en la categoría “Mejor Actor de Reparto” en la pasada edición de los premios Oscar 2026, pero no se llevó el premio. En el pasado, el actor también interpretó al músico Elvis Presley en el biopic Priscilla, dirigido por Sofia Coppola.

Este 2026 también participó en la adaptación cinematográfica de “Cumbres Borrascosas” junto con Margot Robbie. Durante el rodaje de esta cinta el actor sufrió una quemadura de segundo grado en la espalda tras apoyarse accidentalmente contra el grifo de una ducha de vapor.

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