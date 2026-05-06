Jane Fonda rinde homenaje a su exesposo Ted Turner: “Nunca volví a ser la misma”

La actriz Jane Fonda rindió un sentido homenaje a su exesposo Ted Turner, fundador de CNN y Turner Broadcasting System quien falleció este 6 de mayo a los 87 años.

Fonda y Turner estuvieron casados desde 1991 hasta 2001. La actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram y dedicó un extenso mensaje al Turner, quien tuvo un importante impacto en su vida y a quien admiró mucho en vida.

“Entró en mi vida, un pirata gloriosamente guapo, profundamente romántico y aventurero, y nunca volví a ser la misma. Me necesitaba. Nadie me había hecho saber que me necesitaba, y no se trataba de una persona cualquiera, sino del creador de CNN y Turner Classic Movies, quien había ganado la Copa América como el mejor navegante del mundo. Tenía una vida plena, una mente brillante y un gran sentido del humor”, escribió Fonda en su carta dedicada a la memoria de Turner.

La artista ahondó en cómo se sintió cuidada por el magnate y al mismo tiempo fortaleció su confianza en sí misma.

“También podía cuidar de mí. Eso también era nuevo. Sentirse necesaria y cuidada al mismo tiempo es transformador. Ted Turner me ayudó a creer en mí misma. Me dio confianza. Creo que yo hice lo mismo por él, pero así es como se educa a las mujeres. Se supone que los hombres como Ted no deben expresar necesidad ni vulnerabilidad. Esa era la mayor fortaleza de Ted, creo”, dijo la actriz.

En su texto, la afamada actriz aseguró que Ted Turner le enseñó sobre caza, pesca y vida silvestre. Asimismo, lo describiò como un “estratega”. “Sin duda, tenía una gran visión de futuro”.

Jane Fonda y Ted Turner comenzaron a salir en 1990 luego de que ese mismo año la actriz se separó de su segundo esposo, el político californiano Tom Hayden. Tras un breve noviazgo se casaron en 1991 en una propiedad de Turner en Capps, Florida.

La polémica comenzó a rodear el matrimonio luego de que Fonda admitió que Turner le fue infiel un mes después de la boda. Luego de 10 años de matrimonio, Fonda y Turner se divorciaron en 2021. A pesar de la separación, los exesposos mantuvieron una relación muy cordial.

“Sigo teniendo una muy buena relación [con él]”, dijo Fonda en 2008. “La vida es demasiado corta para estar peleando”.

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