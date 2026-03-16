Jane Fonda bromea sobre el homenaje de Barbra Streisand a Robert Redford en los Oscar

La actriz Jane Fonda criticó, de manera jocosa, que Barbra Streisand haya sido la elegida para rendirle un homenaje a Robert Redford en los Premios Oscar 2026.

Streisand subió al escenario de la ceremonia, el pasado 15 de marzo, durante el segmento “In Memoriam” para rendirle homenaje al actor Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años.

En declaraciones a Entertainment Tonight, Fonda bromeó sobre la elección de Streisand y aseguró que ella merecía ofrecer ese discurso, ya que trabajó en más ocasiones con Redford.

“Quiero saber cómo es que Streisand estaba ahí arriba haciendo eso para Redford. Solo hizo una película con él, ¡yo hice cuatro! Tengo mucho más que decir”, bromeó la reconocida actriz.

La actriz reconoció el legado de Redford en el cine y cómo transformó la industria. “Siempre estuve enamorada de él. Un ser humano maravilloso y con unos valores increíbles. Hizo mucho por el cine, realmente lo transformó, impulsó el cine independiente”.

Barbra Streisand protagonizó “The Way We Were”, un drama romántico en 1973, junto con Redford.

“Era un actor brillante y sutil. Y nos lo pasábamos de maravilla interactuando, porque nunca sabíamos muy bien qué iba a hacer el otro en la escena”, dijo la ganadora del Oscar recordando su trabajo junto con el fallecido actor.

Durante el ‘In Memoriam’, Streisand cantó una estrofa del tema principal de la película. “Yo lo llamaba un vaquero intelectual que se abrió su propio camino y ganó el Oscar al Mejor Director, y ahora lo echo de menos más que nunca, aunque le encantaba burlarse de mí. Me llamaba Babs, y yo le decía: ‘Bob, ¿sabes?, ¿parezco una Babs? No soy una Babs, ¿sabes?’. Pero la forma en que lo decía me hacía reír”.

Durante el ‘In Memoriam’, la actriz Rachel McAdams rindió homenaje a la fallecida actriz Diane Keaton, con quien trabajó en 2005 en la película “The Family Stone”. “Durante más de 50 años, radiante en la pantalla e imborrable en la vida, créanme cuando les digo que no hay actriz de mi generación que no se sienta inspirada y cautivada por su singularidad absoluta“, dijo McAdams desde el escenario.

En el “In Memoriam” de este año también se recordó a Rob Reiner, Robert Duvall y Diane Ladd, entre otros.

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