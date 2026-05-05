Bad Bunny y Kris Jenner tuvieron un incómodo encuentro en la Met Gala 2026

El músico Bad Bunny y la empresaria Kris Jenner tuvieron un frío encuentro en la alfombra roja de la Met Gala 2026, el cual ha recorrido las redes sociales y ha dado de qué hablar.

Bad Bunny fue novio de la modelo Kendall Jenner, hija de Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner. La relación entre ambas estrellas duró poco, pero se desconoce qué llevó a la ruptura de la pareja.

Aunque Bad Bunny no se topó con Kendall Jenner en la alfombra roja de la Met Gala, a pesar de que ambos sí estuvieron presentes, el astro boricua se topó con Kris Jenner y Kim Kardashian cuando ambas se disponían a ser entrevistadas por Vogue.

Bad Bunny pasó por delante de Kris Jenner, quien lucía un kimono de Dolce & Gabanna, y tuvo un cortés saludo con la matriarca de la familia.

El intérprete de “Welita” se acercó a Kris Jenner y le dio un abrazo, con un poco de distancia, mientras que ella le respondió el saludo dándole unos golpecitos en el brazo. Luego el cantante intercambió unas breves palabras con Kim Kardashian y siguió su camino.

Este breve y distante saludo entre Bad Bunny y su ex suegra ha dado de qué hablar en redes sociales por la forma tan distante en la que Kris Jenner respondió al saludo de Benito.

Kendall Jenner asistió a la Met Gala luciendo un atuendo inspirado en la escultura Victoria alada de Samotracia, la cual está ubicada en el Museo del Louvre de París y está hecha de mármol, alrededor del 190 a. C. Mientras que Bad Bunny usó prótesis faciales para lucir como un anciano y lució un esmoquin completamente negro diseñado por él mismo en colaboración con Zara. El traje que usó era una referencia al vestido “Bustle” de 1947 del famoso diseñador Charles James, diseño que forma parte de la colección permanente del Costume Institute.

Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, Bad Bunny y Kendall Jenner estuvieron juntos durante aproximadamente nueve meses en 2023. Incluso asistieron juntos a la Met Gala de ese año pero no desfilaron juntos en la alfombra roja del evento. Durante el tiempo que estuvieron juntos ambos se dejaron ver en varias apariciones públicas, salidas con amigos, eventos de moda e incluso campañas publicitarias.

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