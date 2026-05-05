Met Gala 2026: Así es el rosario de 7 millones de euros que lució Georgina Rodríguez

Durante este lunes, 4 de mayo, el Costume Institute de New York estalló con el exceso de arte que se evidenció en la Met Gala 2026 y una de las mujeres con el outfit más destacado fue Georgina Rodríguez, quien escondía un rosario valorado en siete millones de euros, equivalente a $8.202.810, entre su atuendo, de acuerdo a la revista Vogue.

La esposa de Cristiano Ronaldo quiso demostrar su espiritualidad, específicamente su devoción a la Virgen de Fátima y, para ello, se comunicó con el encargado de su obra de arte hecha vestido, el belga Ludovic de Saint Sernin.

Detalles del vestido de Georgina Rodríguez

Confeccionado a mano en París, el vestido de Georgina Rodríguez contó una silueta estructurada tipo corsé, en línea con el imaginario habitual de Saint Sernin, quien logró unir la sensualidad con la delicadeza y la determinación en este estilo.

Adornado además por los característicos ojales y encajes de Ludovic, pintados a mano para mimetizarse con el azul pálido de la prenda, el conjunto se ha complementado con unas copas confeccionadas íntegramente con encaje azul francés, tejido en telares tradicionales Leavers en Calais-Caudry, y un impresionante velo que confería misterio a todo el look.

Los secretos religiosos en el vestido de Georgina Rodríguez

Aunque este look se veía reluciente en la alfombra roja y contaba con muchos encantos, los verdaderos secretos estaban dentro del diseño, contando principalmente con una frase ubicada cerca del corazón de Georgina. “Donde ella está, el alma encuentra refugio” y “Y líbranos del mal, amén“, lo que el estilista catalogó como una oración privada.

“Tuvimos conversaciones iniciales sobre la silueta que queríamos lograr, pero rápidamente se convirtió en una verdadera colaboración, un equilibrio entre su visión y la mía. El proceso se sintió fluido e instintivo”, expresó el sastre belga, quien detalló que conoció a Rodríguez en uno de sus desfiles de moda y posteriormente surgió la idea del vestido.

El detalle más importante valorado en 7 millones de euros



Fueron muchas las cosas que resaltaron en Georgina, sin embargo, su rosario llamó mucho la atención y no era para menos, al tratarse de una joya creada por ella misma en custom y valorada en unos siete millones de euros.

La joya religiosa presenta una imagen de la Virgen de Fátima de oro blanco de 18 quilates, aunado a eso, incluye cinco perlas naturales, 53 diamantes engastados en la cadena y 11 diamantes en la cruz, de diferentes quilates, según la revista. Un detalle que no pasó desapercibido, pero del que muy pocos sabían el verdadero valor, tanto de fe como monetariamente, lo tiene.

Sigue leyendo: