Zion revela que estuvo en coma durante tres semanas
El cantante puertorriqueño arrastró algunos traumas tras su accidente en el 2025
Uno de los pioneros del reguetón, con clásicos que aún siguen sonando en la actualidad como “Tú Principe” es Zion, exmiembro del dúo Zion y Lennox, quien este lunes reveló que pasó por un complicado momento de salud tras haber sido hospitalizado por traumas cerebrales, en una entrevista con el medio Reggaeton TV.
Zion es protagonista de la voz melodiosa que ponía los coros a repetirse por el mundo y le dejaba a Lennox la parte de las estrofas. No obstante, también ha tenido proyectos solo donde ha sido bastante exitoso y ha colaborado con los más grandes de la industria, logrando innovar con el pasar de los años en la renovada música urbana.
Zion ha estado envuelto en críticas
En sus giras como solista recientes, el puertorriqueño ha sido criticado debido a unas actitudes un poco extrañas en sus expresiones y algunas personas alegaron que se debe a un exceso de estupefacientes.
No obstante, en sus declaraciones, Zion manifestó algunos de los procesos que pudieron alejarlo, al menos por mucho tiempo, de los escenarios, pero él decidió seguir trabajando por su pasión y para complacencia de su público.
Zion habla de lo que está haciendo actualmente
Sobre lo que está haciendo actualmente, el reguetonero indicó: “En negocio y en algunas cosas que no me han salido, pero sigo por el bienestar de mi familia y para seguir viviendo de la manera en que me gusta”.
Aunado a eso, Zion resaltó que ha grabado más de 60 temas en los últimos tres años, aunque la mayoría no se conocen públicamente “Trabajé más de 60 para escoger solamente 12. En Dubai trabajé varias, en Mosçu, grabé video en Suiza, en España, en unos lugares hermosos de allá, pero no saqué ninguna”.
Sin embargo, el boricua sí sacó varias producciones que considero las mejores y destacó que sin importar cuánto dinero gastó en esos videos que no salieron lo importante es que se pudo definir y trabajar con más calma para ver que proyectos realmente valen la pena.
Zion habla sobre lo que lo llevó a estar en coma
Aunque muchos recuerdan solamente su accidente sufrido en una cuatrimoto en 2025, creyendo que no hubo daños posteriores, el cantante reveló fuertes detalles que nadie sabía de su proceso.
Zion reveló que permaneció en coma durante tres semanas y que pasó por varios procesos de salud por diferentes traumas: cerebrales, corporales, entre otros.
Aunque después de ese proceso, más de siete doctores le recomendaron estar de reposo por dos años, Zion confirmó que a los tres meses ya estaba trabajando nuevamente porque le es imposible quedarse en casa “sin hacer nada”.
Referente también a esa difícil situación médica que pasó, dejó claro por qué no habla casi de ello. “Nada de eso yo lo publiqué y hay muchas cosas que no publico porque no me gusta estar cogiendo pena (dando lástima)”.
Sin duda alguna, Zion es una leyenda del reguetón y aclaró que, aunque ha pasado por muchos procesos en su última etapa, una de sus principales motivaciones es seguir trabajando por lo que ama.
Sigue leyendo: