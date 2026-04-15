Impuesto al 2do hogar “de ricos” en Nueva York: último plan de gobernadora Hochul para cerrar brecha fiscal

Kathy Hochul está rectificando parcialmente su postura y ha decidido respaldar un recargo fiscal anual dirigido a los residentes más acaudalados de la ciudad de Nueva York pedido por el alcalde Zohran Mamdani, mientras los legisladores se esfuerzan por cerrar la brecha presupuestaria multimillonaria.

El impuesto pied-à-terre (segundas residencias) se aplicaría a las viviendas no principales con un valor superior a los $5 millones de dólares situadas dentro de la ciudad de Nueva York. Se estima que aplicará a unas 13,000 viviendas y podría implicar una escala progresiva, con tasas que aumentarían para las viviendas valoradas en $15 millones y, nuevamente, para aquellas de $25 millones. Si bien aún no se han revelado los detalles exactos, los legisladores confían en que este impuesto contribuya a recaudar $500 millones de dólares anuales para la ciudad.

El presupuesto estatal debía haberse aprobado el 1 de abril, pero aún no ha salido adelante, ya que las negociaciones continúan en la capital Albany, lo que aumenta la presión sobre los legisladores para que lleguen a un acuerdo. “El déficit presupuestario de la ciudad de Nueva York constituye un serio punto de discordia“, destacó ABC News.

El alcalde Mamdani aboga abiertamente por aumentar los impuestos a los individuos y corporaciones más ricos de la ciudad, argumentando que el impuesto propuesto es una de las únicas vías para eliminar el enorme déficit que heredó.

Anteriormente Mamdani declaró que el Ayuntamiento examinaría minuciosamente las agencias municipales y sus gastos, pero insiste en que los recortes de gastos no serán suficientes. “Seré franco: la ciudad de Nueva York se enfrenta a una grave crisis fiscal”, afirmó al asumir la alcaldía a principios de año; “eso implica también aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos y a esas corporaciones rentables, y significa recalibrar la relación con el estado” (gobernación).

Ambas cámaras de la Legislatura del estado Nueva York acordaron aumentar los impuestos a los neoyorquinos y corporaciones más adinerados, pero la gobernadora Hochul, quien aspira ser reelecta en noviembre, había dicho inicialmente que no lo respaldaría.

Ahora Hochul emitió un nuevo comunicado en el que señalaba, en parte, que los residentes de la ciudad “no deberían tener que cargar con este peso en solitario. Si usted puede permitirse una segunda vivienda de $5 millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, también puede permitirse contribuir, al igual que cualquier otro neoyorquino”.

Ella considera que el denominado “impuesto sobre los pied-à-terre” afectará a muchos de los imponentes rascacielos residenciales de la ciudad, muchos de ellos propiedad de inversores extranjeros que pasan poco o ningún tiempo en sus apartamentos de lujo. Estos propietarios pagan impuestos comparativamente bajos en relación con los residentes que viven en la ciudad a tiempo completo.

Aplausos y críticas

Los analistas presupuestarios han expresado su preocupación por la situación financiera a largo plazo de NYC, ya que las agencias de calificación crediticia han advertido sobre una posible rebaja en la calificación de la deuda de la ciudad.

El Partido de las Familias Trabajadoras (WFP) -por el que Mamdani votó en noviembre- calificó el respaldo de Hochul como «un primer paso importante en la dirección correcta», pero instó a que se tomen medidas adicionales.

El propio Mamdani agradeció a la Hochul, declarando: «Estamos un paso más cerca de equilibrar nuestro presupuesto mediante la imposición de tributos a los ultrarricos y a las élites globales a través de un impuesto sobre los pied-à-terre, el primero de su tipo en nuestro estado. Junto con la gobernadora, nuestra administración lucha a diario para garantizar que abordemos este déficit fiscal de manera justa, logrando que los adinerados aporten lo que les corresponde y que nuestro presupuesto refleje nuestro compromiso con los neoyorquinos de clase trabajadora que se ven obligados a abandonar la ciudad debido a los elevados costos».

Sin sorpresas, el sector inmobiliario se opone mayoritariamente a este proyecto de nuevo impuesto. «Debilitará la economía de la ciudad en su conjunto. No generará la cantidad de ingresos prevista, sino que eliminará miles de empleos en el sector de la construcción, reducirá el valor de las propiedades y aumentará los costos para los neoyorquinos», afirmó Jim Whelan, presidente de la Junta Inmobiliaria de Nueva York (Real Estate Board of New York), una asociación gremial y grupo de presión.

En paralelo, al momento hay más de 150,000 personas soñando obtener un apartamento barato de vivienda pública en la ciudad de Nueva York (NYCHA) y algunas familias llevan en la lista de espera más de una década.

A considerar:

-La Autoridad de Vivienda Pública de la ciudad de Nueva York (NYCHA) suma más habitantes que toda la población de urbes como Boston o Denver.

-La vivienda asequible es una preocupación constante en NYC: según un reciente estudio, más de 16,300 apartamentos saldrán al mercado en Nueva York tras conversión de oficinas debido a presiones financieras y demográficas e incentivos respaldados por el gobierno local. Pero sus alquileres no son económicos.

-En agosto de 2025 el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un plan de rezonificación que permitiría la construcción de unas 9,500 nuevas viviendas en Midtown Manhattan, donde las normas urbanísticas que datan de hace décadas habían bloqueado levantar nuevos edificios residenciales.

–Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.