Matt Hughes, excampeón de UFC, muestra la amputación de un dedo tras accidente

El excampeón de UFC, Matt Hughes, perdió la parte superior de uno de sus dedos en un accidente reciente. A través de las redes sociales, el peleador publicó una foto explícita desde el hospital donde se evidencia la consecuencia del daño.

Hughes no explicó cómo ocurrió, pero confirmó que está de buen ánimo y usando el humor para tranquilizar a sus seguidores. “Por suerte Dios ha sido bueno conmigo y me dejó nueve más para trabajar”, escribió.

La publicación del miembro del Salón de la Fama generó reacciones y el excampeón del peso medio de la UFC Michael Bisping respondió a la publicación con sorpresa.

Por parte, Alan Jouban le deseó una pronta recuperación. Asimismo, El excampeón de Strikeforce Josh Thomson le contestó en la misma línea de su retórica irónica. “Tuviste menos lesiones peleando”, escribió.

Matt Hughes es uno de los peleadores más dominantes en la historia del peso wélter de la UFC, dos veces campeón y miembro del Salón de la Fama, con 45 victorias en 54 peleas.

Nació el 13 de octubre de 1973 en Hillsboro, Illinois, y desde joven destacó como luchador. Fue dos veces campeón estatal de lucha libre en secundaria y compitió en la División I de la NCAA.

Debutó como profesional el 31 de diciembre de 1997, victoria por KO ante Erick Snyder. Su llegada a la compañía de Dana White se dio en UFC 22 en 1999 con victoria por decisión ante Valeri Ignatov.

Hughes se convirtió en campeón el 1 de noviembre de 2001, al noquear a Carlos Newton en UFC 34. Logró defender el cinturón cinco veces consecutivas, un récord en ese momento.

En 2004 perdió el cinturón ante BJ Penn en UFC 46. Sin embargo, logró recuperar el título vacante al vencer a Georges St-Pierre en octubre de ese año.

Con BJ Penn desarrolló una histórica trilogía en la que perdió el primer y último combate. Tras esta derrota y otra caída ante Josh Koscheck en 2011, se retiró con récord 45-9, incluyendo 17 KO y 18 sumisiones.



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