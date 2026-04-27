George Clooney defiende a Jimmy Kimmel ante petición de despido de Trump: “Las bromas son bromas”

El actor George Clooney defendió al presentador Jimmy Kimmel luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a la cadena ABC para que despidiera al conductor del programa nocturno por un chiste previo al tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El lunes por la noche, en la 51.ª Gala de los Premios Chaplin, Clooney fue homenajeado por sus contribuciones al cine. Mientras conversaba con la prensa, el actor defendió a Kimmel y aseguró que “las bromas son bromas”.

“Jimmy es comediante, y yo diría que Karoline Leavitt no quiso decir que se debiera disparar. Estaba bromeando. Es comprensible. Uno ve ese lado y piensa: ‘Bueno, las bromas son bromas’. Pero la retórica es un poco peligrosa. Y la hemos visto mucho últimamente”, dijo el actor.

Clooney, hijo de un periodista, ha defendido constantemente la libertad de prensa. “Siempre he tenido fe en la prensa. Siempre he creído en ella. Soy hijo de un periodista, ¿saben?. También creo que no se supone que uno tenga una buena relación con el gobierno. Se supone que uno debe cuestionarlo. A la gente que apoyo, los demócratas. Así que soy demócrata. No me disculpo por ello. A la gente que apoyo —Bill Clinton, Barack Obama— no les gustaba que los periodistas los persiguieran. A la gente en el poder no le gusta tener que responder a todas las preguntas del mundo. Es comprensible. No deberían disfrutarlo. Y los periodistas deben asegurarse de exigirles responsabilidades”, concluyó Clooney.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel?

Durante la emisión del jueves de Jimmy Kimmel Live!, el comediante realizó una parodia sobre cómo sería su intervención si fuera el anfitrión de la tradicional cena de corresponsales. “Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada”, fue el chiste que causó indignación en la Casa Blanca.

El sábado, durante la Cena de Corresponsales, un tirador se infiltró y disparó dentro del edificio. El presidente Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados inmediatamente, así como el resto de los presentes. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, fue detenido en el sitio.

Trump vinculó el ataque con el chiste previo de Kimmel sobre la primera dama y cargó en contra del presentador por su “despreciable llamado a la violencia” .

“Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió Trump en Truth Social.

Esta es la segunda vez que Trump pide el despido de Kimmel. El año pasado, tras el asesinato de Charlie Kirk, el mandatario pidió el fin de su programa por un comentario sobre la muerte del activista conservador.

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