Robo de identidad: mujer de 28 años se hizo pasar por alumna menor de edad en escuela de Nueva York

Kacy Claassen, adulta de 28 años, fue acusada como sospechosa de haberse matriculado en una escuela secundaria en El Bronx (NYC) después de las vacaciones “spring break” utilizando la identidad de una joven menor de edad.

Según la Policía de Nueva York, Claassen enfrenta una serie de cargos tras haber supuestamente robado la identidad de una joven de 16 años en Westchester Square Academy, una de las seis escuelas ubicadas en el campus en 3000 Tremont Ave. Ha sido acusada de poner en peligro el bienestar de un menor, suplantación de identidad con fines delictivos, posesión de un documento falsificado y allanamiento de morada.

Los agentes detuvieron a Claassen, residente de El Bronx, poco después de las 12:00 p.m. del 27 de abril, a raíz de una llamada al 911 alertando sobre un posible caso de robo de identidad. Compareció ante el tribunal al día siguiente de su detención y se declaró “no culpable” de los cargos.

Una persona anónima vinculada a esa escuela secundaria declaró a News 12 que Claassen se matriculó porque se le permitió inscribirse sin la presencia de un padre o tutor. Asimismo, esa fuente relató que Claassen vestía el uniforme escolar e incomodaba a los estudiantes, lo que finalmente llevó a uno de ellos a denunciarla ante la administración del centro.

El Departamento de Educación (DOE) no ha emitido comentarios. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El robo de identidad es un delito grave. En febrero Christian Pacheco, residente de Nueva Jersey, fue acusado de robar la identidad de clientes de Home Depot en Delaware y cargar un total de $24,000 dólares a sus tarjetas de crédito.

En 2024 unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.