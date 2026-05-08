Tres inmigrantes detenidos por golpe contra Apple en NY: los acusan de robar más de $1 millón en iPhones y MacBooks

El robo de productos tecnológicos de alto valor volvió a encender alarmas en Estados Unidos. Tres hombres fueron arrestados ayer, acusados a nivel federal por el violento asalto a un camión de reparto cargado con productos Apple valuados en más de $1.2 millones.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados enfrentan cargos por robo, conspiración e transporte interestatal de propiedad robada tras el asalto ocurrido en Long Island, Nueva York.

Los imputados fueron identificados como Alan Christhofer Cedeno-Ferrer, Michael Mejia-Nunez y Ennait Alexis Sirett-Padilla, nacidos los tres en República Dominicana. Según la denuncia, yienen entre 24 y 29 años y “entraron al país ilegalmente“.

Imégenes de los detenidos difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos | Cortesía

De acuerdo con la acusación federal, el ataque ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando un camión de entrega se encontraba estacionado frente a la tienda Apple del exclusivo centro comercial Americana Manhasset, mientras dos trabajadores preparaban la descarga.

Lo que siguió fue una escena propia de una película policial: los fiscales precisaron que tres hombres armados interceptaron a los empleados, apuntándolos con armas de fuego. Uno de los trabajadores fue reducido y atado con bridas plásticas, mientras que el otro fue obligado a conducir el vehículo hacia otra ubicación.

Allí, según la investigación, los sospechosos descargaron el contenido del camión y escaparon con un enorme cargamento compuesto por iPhones, MacBooks, iPads, Apple Watches y accesorios electrónicos.

Las autoridades federales señalaron que el valor total de la mercancía robada supera los $1.2 millones.

Cómo lograron identificar a los sospechosos

Aunque el robo ocurrió hace varios meses, la investigación avanzó con evidencia física y digital. Según la fiscalía, los investigadores reunieron huellas dactilares, registros de alquiler de vehículos, datos de localización de teléfonos celulares y grabaciones de cámaras de vigilancia. Además, hubo un exhaustivo rastreo de movimientos entre Nueva York y Nueva Jersey.

El Departamento de Justicia indicó que el camión utilizado posteriormente fue hallado abandonado en el Bronx, una pista clave para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Si son condenados por el cargo más grave, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión federal.

El cargamento contenía computadoras portátiles MacBook, iPhones, iPads, Apple Watches y otros accesorios valorados en más de 1.2 millones de dólares. Crédito: Wongsakorn 2468 | Shutterstock

Por qué Apple y otras tecnológicas son un objetivo tan atractivo

No se trata solo del valor de marca. Los productos tecnológicos concentran varias características que los convierten en objetivos frecuentes del crimen organizado: los dispositivos son pequeños, fáciles de transportar y tienen alta demanda en mercados paralelos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Además, incluso cuando un dispositivo puede ser bloqueado digitalmente, sus componentes individuales mantienen valor comercial en circuitos ilegales de reventa o reparación.

Un cargamento como este puede mover, en pocos minutos, mercancía equivalente al valor de múltiples robos tradicionales.

El problema mayor: el auge del robo de carga en Estados Unidos

El caso no parece aislado. El robo de mercancías en tránsito ?conocido en Estados Unidos como cargo theft? preocupa cada vez más a autoridades y empresas logísticas.

California, Texas, Florida, Georgia y Nueva York concentran históricamente buena parte de estos incidentes, especialmente cuando se trata de electrónica, medicamentos, alimentos y productos de consumo de alto valor.

En marzo, el sheriff del condado de Los Ángeles anunció la recuperación de $7 millones en mercancía robada tras investigar redes de robo de carga que afectaban a decenas de empresas, incluidas Amazon, Sony y Costco.

Y, en Florida, recientemente hubo otro caso de robo de casi $2 millones en iPhones en una operación vinculada a logística de transporte.

La combinación de cadenas logísticas extensas, distribución terrestre y mercancía fácilmente revendible ha convertido este tipo de delito en una preocupación creciente para minoristas y transportistas.

Imégenes de los detenidos difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos | Cortesía

Qué pasa con un iPhone robado

Una pregunta frecuente tras este tipo de casos es si los dispositivos robados realmente pueden utilizarse. Apple cuenta con mecanismos de bloqueo y protección para equipos asociados a cuentas legítimas o reportados como comprometidos.

Sin embargo, eso no siempre elimina completamente el incentivo criminal, porque muchos aparatos terminan siendo desarmados para vender piezas o canalizados hacia mercados informales.

De todos modos, el mensaje de las autoridades en este caso fue claro: no se trató de un simple robo comercial. El fiscal federal Joseph Nocella Jr. describió el caso como un ataque violento y planificado que puso en riesgo a trabajadores inocentes y a la comunidad.

Cuando intervienen armas, secuestro de víctimas, transporte interestatal y mercancía millonaria, la respuesta deja de ser local: pasa directamente al sistema federal.

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