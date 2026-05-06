Trump sacude el Senado de Indiana ante la nueva división de distritos

La estrategia del presidente Donald Trump para destituir a varios republicanos de Indiana que desafiaron sus esfuerzos de redistribución de distritos pareció tener un gran éxito el martes.

Los cinco senadores estatales de Indiana que votaron en contra de la redistribución de distritos electorales en 2025 perdieron sus primarias el martes, siendo vencidos por candidatos apoyados por el mandatario republicano, de acuerdo con las proyecciones de Associated Press.

Un sexto candidato respaldado por Trump también ganó las primarias en un escaño vacante, donde un republicano que rechazó la redistribución decidió no presentarse a la reelección.

Un senador sobrevivió el martes a una contienda en las primarias apoyadas por el líder de la Casa Blanca. La primaria entre un republicano contrario a la redistribución de distritos y un candidato respaldado por Trump no tenía un ganador proyectado hasta el martes en la noche, con los dos candidatos separados por un margen mínimo.

La campaña de venganza en la legislatura estatal sirvió como prueba de la influencia del presidente sobre su partido en una serie de pugnas que por lo general pasan desapercibidas, donde la intervención de la Oficina Oval es prácticamente insólita, y destaco el intenso interés de Trump en la agitada redistribución de distritos en todo Estados Unidos.

En la contienda por el control de la Cámara de Representantes, el mandatario impulsó un plan de redistribución de distritos de Texas para favorecer a los republicanos en más escaños. Esto desencadenó una gran disputa entre los demócratas y los republicanos en los gobiernos estatales de toda la nación, incluyendo Indiana donde Truump ganó por 19 puntos en 2024.

La Administración republicana cortejó de manera agresiva a los conservadores de Indiana, y el gobernador de la misma bancada, Mike Braun, respaldó un mapa que habría dado al Partido Republicano una ventaja en los nueve distritos congresionales del estado, superando por poco a dos demócratas. El mapa fue aprobado por la Cámara de Representantes del estado.

No obstante, la propuesta halló oposición en el Senado, donde el presidente del Senado estatal, Rodric Bray, aseguró que no contaba con los votos necesarios para darle luz verde, pese a que los republicanos contaban con una supermayoría de 40 a 10. El proyecto de ley fracaso en la votación en el pleno, con 21 republicanos —entre ellos Bray— votando en contra.

Los detractores presentaron diferentes objeciones, tanto morales (varios expresaron que lo consideraban un mal precedente) como prácticas (otros alertaron que los republicanos no necesariamente ganarían los nueve escaños en la Cámara en un año complicado).

Bray declaró a CNN que el grupo parlamentario republicano estaba “bastante divido” sobre el asunto de la redistribución de distritos, pero decidió que “no era la forma correcta de que Indiana avanzara”.

Por su parte, Chad Kinsella, profesor de la Universidad Estatal de Ball, declaró a CBS News antes de las primarias del martes, al hablar sobre por qué el mapa no fue aprobado por el Senado estatal: “creo que los habitantes de Indiana no les gusta la manipulación de distritos electorales”.

“En definitiva, creo que la manipulación de los distritos electorales no funciona bien en Indiana”, agregó Kinsella. “Creo que a esas personas también les preocupaba no poder regresar a sus distritos y que sus electores lo aceptaran”.

Asimismo, Trump arremetió contra los republicanos que lo desafiaron y prometió venganza.

El martes, apoyó a candidatos en ocho contiendas electorales, acusando a los titulares de traicionar a sus votantes en una serie de publicaciones en Truth Social en las que los tildó de “patéticos”, “incompetentes” y RINO’S o “republicanos solo de nombre”. No ofreció un apoyo a un escaño donde el titular respaldó la redistribución de distritos, y apoyó a 11 titulares que votaron a favor del nuevo mapa.

Good luck to those Great Indiana Senate Candidates who are running against people who couldn’t care less about our Country, or about keeping the Majority in Congress. There are eight Great Patriots running against long seated RINOS — Let’s see how those RINOS do tonight!… pic.twitter.com/B66hL5ijKo — Commentary: Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 5, 2026

Junto con el respaldo de Trump, llegaron donaciones de grupos aliados para los candidatos. Bray pronosticó el martes que se habian recaudado $9 millones de dolares provenientes de otros estados. A cambio, el grupo parlamentario republicano del Senado de Indiana ha invertido en la lucha más dinero del que se gastó en todo 2022.

En conclusión, la compañía de seguimiento AdImpact contabilizó unos $13.5 millones de dólares en gastos publicitarios en las primarias del Senado de Indiana en este ciclo, en comparación con poco menos de $300,000 dólares hace dos años.

Incluso antes de la votación sobre la redistribución de distritos, algunos de los senadores estatales que votaron en contra de la redistribución denunciaron haber sido victimas de doxing y acoso.

En enero, Trump prometió: “¡Vamos a por ti, Bray, como nadie lo ha hecho antes!”. Indiana tiene comicios estatales escalonados, por lo que Bray no se presenta a la reelección hasta 2028, pero su posición de liderazgo podría estar en riesgo con los resultados de las elecciones del martes.

“Es lo que es”, apuntó Bray el martes sobre la promesa del Sr. Trump de ir tras él. Si bien muchas cosas cambiaron en la disputa por la redistribución de distritos desde diciembre, Bray aseguró no arrepentirse del resultado de la votación.

“Indiana hará las cosas como Indiana tenga que hacerlas”, expresó Bray.

Los aliados del mandatario en Indiana celebraron los resultados, Braun, el gobernador, lo denominó de “noche historica para Indiana”, y el senador republicano Jim Banks dijo en X que estaba “orgulloso de haber contribuido a la elección de más republicanos conservadores al Senado estatal de Indiana”.

Historic night for Indiana as Republicans stood with me and President Trump to nominate some great America First conservatives. I look forward to winning big in November and serving Hoosiers with this team in the statehouse! 🇺🇸 https://t.co/fPt5DaElVU — Mike Braun (@braun4indiana) May 6, 2026

Uno de los legisladores que perdió las primarias del martes fue el senador estatal Travis Holdman, un veterano titular que está a cargo de la dirección del Partido Republicano como presidente del grupo parlamentario mayoritario.

Holdman defendió su voto sobre la redistribución de distritos en una entrevista con Indianapolis Star y aseguró no estar resentido por el resultado.

De acuerdo con él, su conclusión tras la derrota fue: “La venganza y la represalia no son valores cristianos”.

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