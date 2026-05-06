Universal Pictures adelanta el estreno en cines de “The Mummy 4”

Una de las producciones más esperadas por los cinéfilos es la de “The Mummy 4“, que en su traducción al español sería “La Momia 4”, debido al regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz trabajando juntos después de que Weisz no participó en la tercera entrega, y recientemente Universal Pictures confirmó el adelanto en su estreno.

Esto se debe a una actualización en la programación de la plataforma, en la cual “The Mummy 4” ahora es presentada para ser lanzada a partir del 15 de octubre de 2027 en Estados Unidos y Canadá, una fecha que aún se ve bastante lejos, pero que, en comparación a la que tenía inicialmente, 19 de mayo de 2028, significa un adelanto notable.

Aunado a eso, es bien sabido que todas las cintas de esta saga tienen muchos detalles por todos los aspectos sobrenaturales que se presentan y todo parece indicar que valdrá la pena la espera, que ahora será de menos tiempo.

Regreso del dúo que enamora

Sin duda alguna, lo más importante relacionado con esta producción será el regreso de sus dos principales protagonistas: Bredan Frazer, quien interpreta a Rick O´Connell y Rachel Weisz, como Evelyn O´Conell.

En la dirección estarán los creativos Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, acostumbrados a realizar este tipo de trabajos. Otro que regresa para el reparto de esta nueva entrega de “La Momia” será John Hannah, quien personifica a Jonathan Carnahan como el fiel compañero de los O´Conell, hermano de Evelyn.

La historia de La Momia sigue

La primera cinta de esta saga fue estrenada en 1999 e inmediatamente comenzaron el trabajo de la secuela “The Mummy Returns“, que fue lanzada en el 2001, representando un éxito a nivel global.

Siete años después (2008) vino la tercera entrega con “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” y ahora, casi dos décadas más tarde, un extenso equipo de producción y dirección espera lograr una de las cintas más populares del cine de terror y aventuras en la presente década.

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