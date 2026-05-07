Agenda Nacional Puertorriqueña (NPRA) cumple 10 años con miras a integrar más jóvenes boricuas a sus filas

NUEVA YORK – Tras cumplir 10 años de fundación, la Agenda Nacional Puertorriqueña (NPRA), con sede en Pennsylvania, enfoca esfuerzos para integrar a más jóvenes a sus filas y a posiciones de liderazgo con el fin de lograr mayor representación y una abogacía más efectiva a favor de los asuntos que afectan a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla.

En entrevista con El Diario, Nilda Ruiz, presidenta de la organización creada en el 2016 para responder a la crisis económica en el territorio, la deuda pública y la imposición de la Junta de Control Fiscal (FOMBR), afirmó que es esencial educar y movilizar a las generaciones más jóvenes para que se involucren cívicamente y aspiren a posiciones de poder.

“Tenemos que trabajar para que más personas, más jóvenes, entren a posiciones de liderazgo…Nosotros hemos hecho un montón de cosas buenas como puertorriqueños, pero no sé si hemos hecho tan buen trabajo para las próximas generaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo concertado para integrar a nuestra gente al Congreso, en corporaciones, en lugares donde se toman decisiones”, reflexionó la encargada de la organización que cuenta con filiales a nivel estatal, regional y nacional.

Como parte de los esfuerzos, la organización realiza múltiples actividades de involucramiento cívico.

“Hemos tratado de educar. Tenemos capítulos estatales…Lo que estamos haciendo es que estamos organizando a los distintos estados. En estos estados, las organizaciones tienen muchos clientes. En mi caso, yo tengo a unas 40,000 personas que alcanzo al año…”, calculó.

Al momento, la Agenda representa a boricuas en California, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Washington D.C. La entidad también colabora con una extensa red de organizaciones que incluye a grupos como Acacia’s El Centro Borinqueño, Alianza por Puerto Rico, ASPIRA Association, Asociación Puertorriqueños en Marcha (APM), y Boricua Vota y Center for Puerto Rican Studies (EL CENTRO) en CUNY Hunter College.

Ruiz reveló que boricuas en otros estados como North Carolina han manifestado interés en afiliarse a la organización.

Parte del enfoque de la entidad para los próximos meses va en la dirección de movilizar a las urnas a puertorriqueños para eventos como las elecciones de medio término en las que se renovará la Cámara de Representantes federal y parte del Senado. También hay decenas de contiendas por gobernaturas estatales que se decidirán el 3 de noviembre.

Ruiz explicó que, en el caso de los boricuas en estados como Pennsylvania, parte del problema es que no salen a votar en las cantidades que deberían a pesar de estar registrados.

“En los próximos años, nosotros vamos a trabajar en los diferentes estados para registrar personas, pero más importante, porque muchos de ellos ya están registrados, es hacer que salgan a votar y de manera temprana, y lo que pasa con muchos de estos políticos es que, pocos meses antes de la elección, van donde nosotros, locos de ganarse nuestro voto…Esto es un proceso. La gente no se siente muy involucrada electoralmente y ahora mismo hay esta apatía…”, expuso.

“Si no nos despertamos y votamos por asuntos que son de nuestro interés, nunca vamos a cambiar las cosas. Ahora mismo, que ha sido terrible con nosotros, migrantes y con muchas familias de bajos ingresos, incluso familias estadounidenses han sido afectadas”, argumentó la también directora ejecutiva de Asociación Puertorriqueños en Marcha, Inc.

Ruiz afirmó que los puertorriqueños son capaces de cambiar los resultados de varios eventos electorales con su participación.

“Para cambiar esto en beneficio de nosotros hay que ver quiénes de los que están corriendo a las posiciones políticas sostienen nuestros intereses; salir, votar y hacer que nuestras voces se escuchen. Nosotros tenemos los números en este país para cambiar el resultado de cualquier elección si queremos”, aseguró la activista.

De acuerdo con un informe de EL CENTRO publicado en diciembre de 2024 que hace referencia a estimados de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense del censo de 2023, Pennsylvania es el tercer estado con más boricuas en EE.UU.

Para esa fecha, había unos 472,632 residentes de origen boricua en el estado.

Florida (1.3 millones) y Nueva York (995,000) preceden a Pennsylvania en el número de puertorriqueños.

Datos del Pew Research divulgados en febrero pasado calcularon en 494,000 los puertorriqueños residentes en Pennsylvania para el 2024. La recopilación también arrojó que los boricuas constituyen la mayor proporción de la población en Connecticut (8.3 %), seguidos por Florida (5.6 %) y Nueva Jersey (5.1 %).

El mismo reporte calculó en 6.1 millones los puertorriqueños que residían en los 50 estados y el Distrito de Columbia (Washington D.C.) para el 2024, lo que los convierte en el segundo grupo de origen hispano más numeroso en territorio continental, después de los mexicanos (39 millones).

La población en la isla asciende a unos 3.2 millones, aproximadamente, la mitad de la cantidad que reside en EE.UU.

“En Pennsylvania, en las últimas elecciones (generales de 2024) hicimos caravanas, lo que no es nuevo, pero fueron más largas y con esfuerzos más concertados. Y pudimos elevar la participación electoral en un 20%. ¿Estaba yo feliz con ese 20%?, no; pero está bien, ellos votaron y eso es lo importante”, resaltó la líder sobre los esfuerzos para movilizar a electores boricuas.

Para que el mensaje llegue, es importante, a juicio de Ruiz, vincular las políticas del gobierno con el impacto en la cotidianidad de los puertorriqueños.

“Mucha de nuestra gente está cargada de costos y vivienda. Las políticas afectan eso. Ahora mismo no hay vivienda asequible. Eso es algo que nos impacta, la rentas suben y nuestros ingresos no. Esas cosas que nosotros tenemos que trabajar en estados y ciudades y ellos necesitan involucrarse”, mencionó.

“Tenemos que hablarle de una manera que sea culturalmente confiable”, añadió.

A preguntas de cómo percibía el sentir de las comunidades puertorriqueñas en Pennsylvania sobre la gestión de la Administración Trump, respondió: “Yo creo que todo el mundo está realmente decepcionado. Muchos latinos que votaron por él, porque tuvimos una gran ola de personas; tuvimos un 20% de incremento en votantes, pero muchos de ellos votaron por la Administración Trump, lo que me sorprendió…Pero es todo desde la perspectiva en que lo veamos. Ellos pensaron que estaban votando por alguien que apoyaría a los hombres trabajadores o va a mejorar la economía; dueños de negocios y, ahora, con lo que está pasando con inmigración, la economía, esta guerra (en Irán), yo creo que están muy decepcionados. ‘Esto no es por lo que votamos’”.

Ruiz detalló que, de los 1.2 millones de latinos en el estado, aproximadamente, el 70% de estos son puertorriqueños que pueden votar.

Cumbre nacional en Lancaster

Los asuntos anteriores fueron abordados como parte de la segunda convención nacional de la organización celebrada en Thaddeus Stevens College of Technology Lancaster, entre el 23 y 25 de abril.

Ruiz explicó que la decisión de celebrar la cumbre en esa ciudad se hizo a modo de celebración po la elección del primer alcalde de origen boricua de la ciudad.

Jaime Arroyo asumió el cargo en enero pasado. El boricua sucedió a Danene Sorace, también demócrata.

La familia de Arroyo, nacido en Ponce, Puerto Rico, se mudó a la ciudad cuando este era apenas un niño.

Como parte de la jornada, se entregó el premio “Antonia Pantoja”, en referencia a la activista y educadora puertorriqueña de NY.

“Luego decidimos que queríamos reconocer alguien en la diáspora, puertorriqueña, que represente hacia donde queremos dirigirnos. Decidimos nombrar nuestro premio ‘Antonia Pantoja’, porque ella fundó ASPIRA, pero hizo mucho más. Si no hubiese sido por ella, probablemente, no tendríamos educación bilingüe. Ella hizo muchas cosas en California…”, recordó.

La afrocaribeña, nacida en San Juan, fundó varias instituciones tanto en Nueva York como en Puerto Rico.

El enfoque de su trabajo eran los derechos civiles y las oportunidades educativas para la comunidad.

A Pantoja se le reconoce principalmente por la creación de la organización ASPIRA en 1961, entidad que impulsó la educación de jóvenes puertorriqueños en Nueva York a través de clubes escolares, educación bilingüe y otros servicios.

El premio fue otorgado a la congresista de origen boricua de NY, Nydia Velázquez, quien anunció que se retira de la política electiva este año tras más de 30 como legisladora federal.

Ruiz consideró que no se puede negar que Velázquez “siempre ha estado abogando por Puerto Rico”.

La presidenta de NPRA coincidió con otras voces en el sentido de que la salida de la demócrata dejaría un vacío en cuanto a la atención de los temas relacionados con Puerto Rico en el Congreso.

“Seguimos teniendo a AOC (Alexandria Ocasio-Cortez). Pero estamos en problemas en Florida porque Darren Soto está ahí. Ellos están haciendo la redistribución (rediseño de nuevos mapas electorales) y es horrible lo que está pasando. Ellos están tratando de eliminar su posición. Así que ese es otro puertorriqueño que podemos perder en el Congreso. Yo sé que Nydia Velazquez está endosando a Antonio Reynoso”, analizó.

“Una de las cosas que Nydia me dijo es que ella no se va a ninguna parte. Ella va a seguir estando por ahí. Así que yo creo que ella va a tener bastante influencia en él (si gana la contienda)”, puntualizó.

Con el premio también se busca reforzar el llamado por mayor educación para las nuevas generaciones de puertorriqueños.

“Nuestra gente se está quedando atrás en números altos, así que estamos mirando como podemos graduar a más gente; que puedan beneficiarse de salarios dignos, entrenamientos, y también tener más estudios bilingües…Tú tienes que identificarte con la historia. Llegas aquí y no escuchas sobre la historia (de Puerto Rico)…Estamos tratando de tener estudios puertorriqueños en las diferentes escuelas secundarias, para que nuestros niños sientan y entiendan que son parte de este país y se puedan involucrar mejor”, reveló Ruiz.

En el “National Leadership Summit & Awards Weekend”, los presentes también acordaron reforzar el llamado ante las autoridades federales para la paridad en el programa Medicaid en la isla en vista del “precipicio fiscal” que se aproxima en el 2027.

“La agenda acordó enviar cartas sobre Medicaid para asegurarnos que Puerto Rico reciba lo mismo (que los estados), porque puede haber un recorte ahora. Nosotros vamos a ir y abogar con la gente de Puerto Rico y tengo reuniones con alcaldes en Puerto Rico…”, confirmó.

Otro tema clave de la cumbre fue la necesidad de impulsar vivienda asequible para los puertorriqueños y otras comunidades latinas.

“Para los próximos dos años, lo que estamos planeando es implementar la abogacía alrededor del tema de vivienda, hacer la vivienda más asequible donde nuestra gente está viviendo (Reading, Lancaster, Allentown). En Florida es un gran problema; en Connecticut es un gran problema; en Pennsylvania, NJ, Delaware, Chicago. Eso es realmente algo grande. También estamos mirando el tema de desarrollo económico y tratando de ver cómo podemos hacer mejores intercambios con Puerto Rico. Hemos estado hablando a ver si podemos traer alimentos no perecederos directamente al puerto de Philadelphia y hacer la distribución mucho más fácil para Nueva York, NJ, Delaware, Chicago. Ahora mismo llegan a través de Jacksonville (Florida) y necesitas camiones para traer todos esos bienes, así que hemos tenido conversaciones sobre eso; reuniéndonos con gente en los distintos puertos…”, adelantó.

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