Al menos 127 detenidos y 11 heridos en París tras clasificación del PSG a la final de la Champions League

Con el pase del París Saint-Germain a su segunda final consecutiva de la Champions League, París se transformó en caos. El ministro del Interior francés Laurent Nuñez informó este jueves que los disturbios registrados anoche se saldaron con 127 personas detenidas (107 de ellas en la capital) y 11 heridos, incluyendo uno en estado de gravedad.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

Nuñez detalló que 23 agentes de policía resultaron heridos leves tras enfrentarse a grupos de individuos violentos que intentaron saquear comercios y bloquear la autopista de circunvalación de la ciudad. “No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual”, sentenció el ministro en declaraciones a la radio Europe 1.

La recurrencia de estos incidentes puso en alerta a las autoridades de cara al próximo 30 de mayo, cuando el PSG se enfrente al Arsenal en Hungría. El Ministerio del Interior ya trabaja en un dispositivo especial de seguridad, tomando como referencia la trágica celebración del año pasado, que se saldó con 150 arrestos y dos fallecidos.

Nuñez también criticó duramente al alcalde de París, Emmanuel Grégoire, por anunciar la creación de una fan zone para la noche de la final de manera unilateral. “Este tipo de medidas deben hablarse primero con el prefecto de policía”, señaló el ministro.

Mientras el equipo de Luis Enrique se prepara para el asalto al trono europeo, las autoridades francesas se enfrentan al reto de garantizar que el entusiasmo de la afición no sea secuestrado por grupos que, según el gobierno, buscan el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden.

Sigue leyendo:

·Así fue el camino del Arsenal y PSG a la final de la Champions League

·Trump sobre el Mundial 2026: “No pagaría $1,000 dólares por un boleto”

·Irán se reunirá con FIFA para discutir participación en Mundial 2026