El mundo rosa de “Legally Blonde” regresa con la serie “Elle”

La chispa que convirtió a “Legally Blonde” en todo un referente pop encontró nueva vida gracias al primer adelanto de “Elle”, la serie de Prime Video que mira hacia los años noventa para reconstruir los orígenes del personaje.

El tráiler deja saber que esta versión busca entender a esa adolescente que aún no pisaba Harvard y que intentaba descifrar quién era en un entorno que cuestionaba cada paso que daba. Lexi Minetree interpretará al reconocido personaje que popularizó, en 2001, Reese Witherspoon.

Con una puesta en escena que abraza la estética de 1995, la producción se propone conectar con dos generaciones al mismo tiempo. Los seguidores de la película recuerdan a la Elle impecable y segura, mientras que la audiencia nueva encontrará a una joven que navega mudanzas, amistades, dudas y la resistencia silenciosa que implica ser subestimada.

La mudanza que cambia todo

La historia arranca cuando Elle Woods deja la comodidad de Bel Air para instalarse en Seattle por el trabajo de su padre.

El traslado abre una grieta entre la versión ideal que tenía de sí misma y la realidad incómoda de un entorno desconocido. De ese choque nacen las primeras señales de la futura Elle que se impondrá a base de carisma, inteligencia y una intuición que ya empieza a aflorar.

Entre los conflictos familiares, los códigos escolares y la necesidad de adaptarse, la serie muestra cómo cada experiencia va moldeando a la protagonista, sin desprenderse del detalle que siempre la definió: su devoción por el rosa y su forma única de ocupar un espacio que otros no esperaban que reclamara.

La nueva Elle y el equipo detrás de la serie

La responsabilidad de dar vida a este capítulo temprano de la historia cayó en manos de Lexi Minetree, una actriz en ascenso cuyo rostro fresco encaja con la intención de renovar el universo.

Su participación en títulos como “Law & Order: Special Victims Unit” y “The Murdaugh Murders” sirvió como carta de presentación en un proceso de casting abierto que inició en septiembre.

Detrás de cámaras aparece un nombre que tranquiliza a los fans: Reese Witherspoon. Aunque no retomará el papel que la impulsó internacionalmente, forma parte del equipo como productora ejecutiva a través de Hello Sunshine, acompañando a la showrunner Laura Kittrell. Witherspoon ya dejó ver su entusiasmo por explorar la personalidad y el ingenio de Elle “de formas que sólo Elle sabe hacer”.

Fecha de estreno y elenco confirmado

“Elle” llegará a Prime Video el 1 de julio de 2026 y antes incluso de su debut ya obtuvo luz verde para una segunda temporada, una señal clara del interés de Amazon MGM Studios por ampliar este universo.

El reparto incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva Woods, Tom Everett Scott como Wyatt Woods, además de Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney, Zac Looker, Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.

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