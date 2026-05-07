Jennifer López pide $50 millones de dólares por la casa que Ben Affleck le dejó

Hace unas semanas se informó que Ben Affleck había decidido dejar a Jennifer López la totalidad de la mansión en Beverly Hills que compraron juntos. La decisión se da mucho tiempo después de que insistieran en venderla.

Ahora, la propiedad ha regresado al mercado de bienes raíces por $50 millones de dólares, una cifra muy inferior a los $60.1 millones de dólares que la pareja esperaba recibir cuando entró al mercado por primera vez.

Durante los meses que esta propiedad estuvo disponible en el mercado, algunas fuentes cercanas a los dos actores llegaron a decir que los dos estaban teniendo muchos desacuerdos sobre las estrategias para lograr vender el lugar.

Aunque con un precio más bajo y ahora siendo López la única propietaria, la mansión sigue estando disponible con los mismos agentes de bienes raíces y se pueden ver detalles de ella en la página web de Westside Estate Agency.

Hace bastante tiempo, expertos en bienes raíces también llegaron a afirmar que los $60.1 millones de dólares que esperaban recibir era una cifra muy desubicada si se tomaban en cuenta las características de la propiedad.

Por otro lado, hay que recordar que Affleck y López estuvieron buscando durante mucho tiempo la propiedad perfecta para compartir y, cuando por fin invirtieron en esta, anunciaron su separación pocos meses después.

Lo que López ofrece a inversores y otros millonarios es una propiedad que ocupa un lote de 2 acres y que incluye una casa principal de 16,000 pies cuadrados. Esta residencia principal está distribuida en eis dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También tiene a su favor características al aire libre entre las que se deben mencionar sus extensas áreas verdes, piscina, área de spa, terraza, comedor y otros espacios ideales para relajarse o compartir con familiares o amigos.

Tras anunciar su divorcio, Affleck y López se encargaron de invertir en otras propiedad para iniciar su vida por separa, aunque antes de casarse ya cada uno tenía una envidiable cartera de bienes raíces.

Por ahora queda esperar si la cantante y actriz tiene más suerte esta vez y logra encontar un nuevo propietario para esta mansión.

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