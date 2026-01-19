Director de Glambot defiende a Jennifer Lopez ante las críticas por supuesto desaire

La actriz y cantante Jennifer Lopez ha sido blanco de críticas durante los últimos días por supuestamente tener una actitud apática con Cole Walliser, director del famoso Glambot de E!, durante su paso por la alfombra roja de los Golden Globes 2026.

Wlliser, quien se ha convertido en una figura recurrente en las premiaciones al captar las mejores poses de las celebridades con su cámara en movimiento, logró que Jennifer Lopez posara para la Glambot. Sin embargo, en redes sociales muchos criticaron la actitud distante de la artista con Walliser a quien escasamente le dirigió el saludo y luego le dio las gracias. Además, le dio la espalda al director mientras preparaba su pose, algo que fue calificado como un gesto grosero.

En medio de las críticas, Cole Walliser recurrió a su perfil de TikTok para publicar un video en el que aclaraba lo que realmente ocurrió en ese momento con la ‘Diva del Bronx’. Según dijo, no se tomó nada de lo que ocurrió de manera personal.

“No me lo tomé como algo personal, no me pareció grosero en ese momento”, dijo Walliser.

Walliser continuó explicando su versión de lo ocurrido. “Primero, ella simplemente está dispuesta a todo… está lista para entrar, sabía lo que iba a hacer cuando se puso en la posición, y creo que fue una lástima que la posición estuviera de espaldas a mí”.

El director de Glambot explicó que nadie está obligado a participar en la sección de E! y si alguien lo hace es por su propia voluntad y ganas de hacerlo. “Los Glambot son completamente opcionales, nadie te obliga a hacer estas cosas. Si quieres, puedes; si tienes mala actitud, no tienes por qué hacerlo. Si alguien se detiene, ya me cae bien porque se toma el tiempo para hacer lo mío, y eso es generoso de tu parte”, dijo.

Según explicó era consciente de que la grabación tendría que ser apresurada debido a que estaba cerca de comenzar la ceremonia. “En este momento, no estoy como, ‘Oye, date la vuelta’. Ese momento no me pareció grosero”, dijo. En ese mismo orden de ideas aclaró que no toma como algo personal la actitud que pueda tener una celebridad mientras participa en el Glambot. “Cuando la gente está distraída, o menos comunicativa, o pensando en otras cosas, no me lo tomo como algo personal”, dijo.

