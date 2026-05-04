Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo en la batalla legal por ‘It Ends With Us’

Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegaron este lunes a un acuerdo en la demanda interpuesta por la intérprete contra su compañero de reparto de ‘It Ends With Us’ en 2024.

Lively y Baldoni resolvieron su disputa legal tras una audiencia celebrada hoy en un tribunal de Nueva York, y con su decisión evitan enfrentarse en un juicio que inicialmente estaba previsto para el próximo 18 de mayo.

Este pleito legal llega a su fin después de dos años. Ambas partes llegaron a un acuerdo dos semanas antes de que el caso fuera a juicio el 18 de mayo y pocos días después de que un juez desestimara 10 de las 13 demandas de Lively el mes pasado.

Blake Lively y Justin Baldoni emitieron un comunicado conjunto. “El resultado final —la película ‘It Ends With Us’— es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad. Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica —y de todas las sobrevivientes— es un objetivo que respaldamos”, declararon ambas partes en un comunicado conjunto a Page Six.

“Reconocemos que el proceso presentó desafíos y que las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas”, señala el texto.

Ambas partes añadieron que “mantienen su firme compromiso con lugares de trabajo libres de irregularidades y entornos improductivos”. Además esperan que con este acuerdo el conflicto legal llegue a su fin y todos los implicados puedan “seguir adelante de forma constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en línea”.

Blake Lively y Justin Baldoni intentaron llegar a un acuerdo a mediados de febrero en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan pero no obtuvieron resultados.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizaron la película “It Ends with Us”, una cinta que abordaba el tema de la violencia de género. En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda contra el director, acusándolo de acoso sexual en el set de su película.

Baldoni negó las acusaciones en su contra y presentó una contrademanda en enero de 2025 de $400 millones de dólares contra Lively, su esposo, el actor Ryan Reynolds, y su publicista, Leslie Sloane, alegando difamación, extorsión y otros cargos. Sin embargo, la contrademanda fue desestimada.

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