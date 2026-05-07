Retiran del mercado miles de cajas de leche Horizon Organic Chocolate por defectos en el envase

Un lote de más de 3,500 cajas de leche orgánica baja en grasa Horizon Organic Chocolate (1% DHA) se retira del mercado por un defecto del envase que puede comprometer la calidad del mismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos clasificó el retiro como riesgo de Clase II.

El reporte publicado en el sitio oficial de la FDA detalla que el retiro, identificado como evento 98578 e iniciado el 11 de marzo, fue clasificado como clase II el 5 de mayo, para unas 3,522 cajas de leche de 6 unidades o cajas de 18 envases. El producto, de manera individual, son Tetra Pak de 8 onzas líquidas.

Se insta a los consumidores a verificar la información del lote identificado con el código UPC 742365004322. El producto fue distribuido en los estados de Arizona (AZ), California (CA), Nevada (NV) y Oregón (OR).

El producto de la empresa Horizon Organic Dairy, LLC, con sede en Broomfield, Colorado, destaca que la integridad del empaque se ha visto comprometida, lo que podría afectar la calidad o seguridad del producto.

Cuando un producto se clasifica como clase II, implica una situación en la que el uso o exposición al producto puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

Cabe destacar que el retiro aplica solo a productos con fechas de “Consumir preferentemente antes del” 14 de agosto de 2026 y 15 de agosto de 2026.

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