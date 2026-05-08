4 alimentos que dañan tu salud ocular sin que lo notes

¿Sabías que tu retina y la agudeza visual se pueden estar deteriorando por lo que comes? Hay al menos cuatro alimentos, en especial los ultraprocesados, que consumidos de manera regular pueden alterar la visión: grasas trans, carbohidratos ultraprocesados, carnes procesadas y los azúcares.

El Doctor en Microbiología de los Alimentos, Manuel Manzano, explica que estos alimentos “tienen un efecto indeseable directo: alteran nuestra visión. Consumirlos de forma esporádica no representa un riesgo mayor, pero el hábito de ingerirlos con frecuencia suele derivar en una pérdida progresiva de la agudeza visual y, a largo plazo, en patologías oculares graves”.

1. Carbohidratos ultraprocesados

Los carbohidratos ultraprocesados, específicamente de las harinas refinadas (trigo, arroz, etc.), pierden su capacidad vitamínica y antioxidante al ser sometidos a procesos industriales agresivos. “Estos alimentos están cargados de radicales libres, moléculas que dañan las células de nuestros ojos y aceleran el envejecimiento ocular”, agrega el experto.

Los ultraprocesados son de fácil digestión y absorción por el intestino, lo que facilita picos de azúcar en sangre. El consumo regular de este tipo de alimentos contribuye a desarrollar una diabetes tipo 2, un factor negativo en la vista, destaca el Instituto Oftalmológico Fernández Vega..

2. Grasas trans

El consumo de las grasas trans genera acumulación de placa en el sistema circulatorio (estenosis), un aspecto clave para la salud visual, ya que el ojo es un órgano con una red inmensa de capilares sanguíneos diminutos. “Cuando estas grasas obstruyen los vasos, se producen isquemias (falta de riego sanguíneo) que pueden derivar en cegueras parciales o totales”, advierte.

3. Carnes rojas y procesadas

Los niveles de radicales libres que contienen los embutidos y carnes rojas son tan altos que incluso Manzano asegura que están “en cantidades mucho mayores de lo que solemos imaginar”.

El daño ocurre porque el epitelio de la retina es extremadamente sensible a estos ataques oxidativos. Mientras que la vitamina A protege nuestra visión, el exceso de carnes procesadas destruye la capacidad de la retina para discernir colores y luz.

Estudios recientes indican que las carnes rojas, y sobre todo los embutidos, aceleran el deterioro de la mácula en la retina, que es la zona que permite la visión central.

4. Azúcares refinados

El azúcar refinado es el gran enemigo: su capacidad de inflamar y elevar la glucosa en sangre daña gravemente los vasos de la retina. Crédito: Shutterstock

El azúcar es un alimento calificado por estudios científicos, expertos y médicos como el peor enemigo para la salud. En el caso de la salud ocular, Manzano sostiene que es el peor enemigo de tus ojos por su alta capacidad de inflamar. Recuerda que los niveles elevados de glucosa en sangre terminan dañando los vasos de la retina, “lo que explica por qué la diabetes es una de las causas principales de ceguera en el mundo”.

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