Bruno Mars se arriesgó con el español en nuevo lanzamiento

Bruno Mars lleva más de una década moviéndose con soltura entre funk, soul y pop, pero pocas veces se le había escuchado tan cómodo en una textura más cálida como en “Lo Arriesgo Todo”, su nuevo lanzamiento en español.

El tema llega como parte del camino que abrió con “The Romantic”, su álbum publicado en febrero, del que ya había mostrado “I Just Might” y “Risk It All”. La novedad es que ahora juega con una interpretación completamente en castellano, algo que conecta directamente con quienes han seguido su carrera desde el mundo hispanohablante.

Aunque en otras ocasiones había tocado ritmos cercanos al universo latino, nunca se había aventurado a grabar una canción íntegra en este idioma. “Lo Arriesgo Todo” marca ese paso.

La base mezcla R&B suave con guitarras acústicas y una percusión discreta que acompaña una historia de amor en la que decide apostar sin reservas por un vínculo que puede transformarlo todo. La producción conserva ese acabado impecable que lo caracteriza con arreglos cuidados y una voz colocada en primer plano para que cada matiz emocione.

Una etapa con escenarios nuevos y un sonido más íntimo

Mientras este estreno comenzaba a circular, el artista emprendió “The Romantic Tour”, una serie de conciertos que lo lleva por ciudades de Norteamérica y Europa. El espectáculo, completamente renovado, se sostiene en una estética más sobria, músicos en directo y una propuesta visual que apunta a lo cinematográfico.

Este tramo de su carrera ha sido recibido con entusiasmo por seguidores que esperaban una señal de evolución artística. El público ha resaltado la manera en la que Bruno Mars integra sus éxitos clásicos con composiciones recientes, creando un puente entre el performer explosivo de años anteriores y el músico que hoy busca un registro más cálido.

El regreso triunfal de Bruno Mars a los grandes escenarios

El arranque de la gira tuvo un peso emocional especial. Casi una década después de su último tour en solitario, Mars volvió a presentarse con un concierto completo dentro de un recorrido global.

El punto de partida fue el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde agotó todas las entradas y recordó por qué sigue siendo uno de los showmen más sólidos de su generación. La ciudad lo recibió con homenajes que incluyeron una calle con su nombre, una proclamación oficial e incluso una llave ceremonial.

En ese concierto inaugural ofreció dos horas de música con el rigor que siempre lo ha distinguido. Lo acompañó su banda “The Hooligans”, y el repertorio abarcó desde sus primeros éxitos hasta las piezas más recientes de “The Romantic”. Hubo espacio para recordar su proyecto “Silk Sonic” junto a Anderson .Paak, además de incluir “Die With a Smile”, su colaboración con Lady Gaga, y “APT.”, su tema con Rosé de BLACKPINK.

“The Romantic Tour” se perfila como el recorrido más extenso de su trayectoria, con casi 80 fechas en estadios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y México. Su anterior gira mundial, “24K Magic World Tour” (2017–2018), fue una de las más exitosas de la historia y, con el impulso de su nuevo disco, todo indica que este regreso puede superar incluso aquellas cifras.

Sigue leyendo:

“The Romantic”: Bruno Mars renace con un emotivo álbum

Bruno Mars comienza a vender entradas para su gira: ¿cuáles son las fechas en Estados Unidos?

Bruno Mars revela la portada de su primer álbum en casi 10 años