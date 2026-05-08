Degradan a capitán de la NYPD tras criticar al alcalde de Zohran Mamdani

El capitán del Departamento de la Policía de Nueva York, James G. Wilson, de 51 años, fue degradado de cargo luego de que hiciera críticas al alcalde Zohran Mamdani, a quien tildó de “prescindible” y de “una vergüenza y una completa tontería”. Así lo reseñó The New York Times.

Al funcionario lo trasladaron a la división de comunicaciones desde su puesto como oficial ejecutivo del Distrito 94, que abarca la sección de Greenpoint en Brooklyn. La información la publicó la policía en un documento interno y también fue confirmada por un portavoz del organismo de seguridad.

Los comentarios de Wilson violaron la prohibición del Departamento de Policía de expresar opiniones políticas sobre un partido político estando de servicio, según informó un portavoz policial.

Ahora, el policía tiene un puesto menos visible que el de oficial ejecutivo, que es el segundo cargo de mayor rango en la comisaría y trata frecuentemente con el público.

¿Qué pasó con el policía que criticó a Mamdani?

Todo empezó por un video publicado en la cuenta @untilfreedom. El material fue grabado el sábado por la noche en Bushwick, Brooklyn.

La grabación la hizo en un lugar cerca de 200 manifestantes que se habían reunido frente a un hospital para impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se llevaran a un inmigrante que era paciente en ese lugar.

En esa protesta, varios ciudadanos se enfrentaron con la policía. Esta situación terminó con ocho arrestos y acusaciones de que el departamento estaba colaborando con el ICE. Además, la ley municipal prohíbe a los agentes de policía colaborar con el ICE en las labores de control migratorio.

En este video, el capitán Wilson es uno de los muchos policías y supervisores que se encuentran en la calle cerca del Centro Médico Wyckoff Heights y se le escucha decir: “Es temporal, es prescindible, es temporal. ¿Quién es Mamdani?”.

En la grabación también se escucha a alguien fuera de cámara que le dice: “Es tu jefe”.

Otra de las frases que se viralizó en las redes sociales estuvo relacionada con el Partido Demócrata, ya que afirmó: “Todos los demócratas (son) un desperdicio de la raza humana”.

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