Hombre herido por el NYPD en El Bronx busca indemnización y reformas estructurales

Un hombre de El Bronx que fue baleado por oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que respondían a una llamada al 311 en 2023, presentó una nueva demanda contra el departamento y la ciudad la semana pasada, y busca una indemnización por sus heridas, así como una orden judicial para prohibir que la Gran Manzana “continúe aplicando su política actual de respuesta a crisis de salud mental dirigida a la policía”.

De acuerdo con los documentos judiciales, Raúl de la Cruz sufrió un episodio de esquizofrenia mientras visitaba a su familia en marzo de 2023 y creyó estar siendo perseguido por el gobierno. Su padre llamó al 311 para pedir ayuda y dos agentes de patrulla del NYPD se apersonaron al sitio, de acuerdo con la demanda. Ninguno de los dos hablaba español, el idioma materno De la Cruz, dicen los documentos, que además señalan que los oficiales, Derek Bernard y Nicholas Trupia, no elaboraron un plan ni consideraron tácticas apropiadas para manejar la situación de manera segura y reducir la tensión.

Cuando De la Cruz empezó a caminar hacia los agentes empuñando un cuchillo, recibió siete impactos de bala, según la demanda. Los documentos apuntan que sufrió lesiones físicas y psicologías y que todavía tiene una bala alojada en la espalda.

La demanda se presentó el 29 de abril, un mes después de que un juez federal desestimara el caso anterior de De la Cruz contra la ciudad. Apeló ese caso ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Federal esta semana.

Esta nueva demanda, presentada ante el estado, de acuerdo con su abogado Jody Yetzer, plantea los mismos alegatos que el caso federal, pero tuvo que volver a presentarse porque el juez federal no quiso pronunciarse sobre ciertas reclamaciones vinculadas con las leyes estatales.

Esto sucede cuando el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha expresó su respaldo a la reforma del Departamento de Policía de Nueva York y a la forma en que la ciudad responde a las emergencias de salud mental.

“Una persona que sufre un episodio de salud mental no siempre tiene que ser atendida primero o exclusivamente por un agente de policía. Es importante que tengamos todas las opciones disponibles”, expresó Mamdani en una rueda de prensa en febrero tras el tiroteo policial contra Jabez Chakraborty, un hombre de Queens que estaba sufriendo un episodio de salud mental.

Yetzer puso de manifiesto su esperanza de que la administración de Mamdani se mostrara más comprensiva y dispuesta a llegar a un acuerdo en el caso de De la Cruz, informó Gothamist.

“Somos cautelosamente optimistas”, expresó Yetze. “Compartimos un objetivo común, dado el apoyo del alcalde Mamdani a las respuestas no policiales ante emergencias de salud mental”.

En su campaña, el ahora alcalde se postuló con la promesa de crear una agencia municipal que, entre otras cosas, permitiría a los operadores del 911 desviar más llamadas de emergencia, normalmente atendidas por la policía, a trabajadores sociales y otros servicios de emergencia no policiales. En marzo, Mamdani firmó una orden ejecutiva para crear una Oficina de Seguridad Comunitaria reducida y nombrar a un vicealcalde para dirigirla.

Mamdani ha resaltado un programa de la era de De Blasio conocido como como B-HEARD, o División de Repuesta a Emergencias de Salud Conductual, que envía profesionales de la salud mental, como un componente central de la nueva oficina.

La demanda de De la Cruz califica los esfuerzos de la ciudad para mejorar la capacitación en respuesta a crisis de salud mental como “lamentablemente inadecuados e ineficaces” y exige que la ciudad cree nuevos programas que permitan a los profesionales de la salud responder a las crisis de salud mental.

“Si bien B-HEARD reconoce la necesidad de una reforma, su insuficiencia implica que los agentes de policía siguen siendo enviados innecesariamente en demasiadas situaciones, frustrando así su propósito declarado de reducir la intervención policial ante personas en la ciudad que atraviesan una crisis de salud mental”, asegura la demanda. Los documentos judiciales agregan que B-HEARD no estaba disponible en la comisaría de El Bronx donde la familia de de la Cruz solicitó ayuda.

El vocero del departamento legal de la ciudad, Nicholas Paolucci, expresó que el asesor jurídico municipal revisará estos asuntos pendientes y no hizo comentarios sobre las acusaciones.

De acuerdo con los datos de la Junta de Revisión de Quejas Civiles, que investiga la mala conducta policial, Trupia no tenía constancia de haber recibido capacitación para responder a crisis de salud mental. Bernard y un tercer agente que intervino, Elyjah Bennett, habían recibido cuatro módulos de capacitación sobre “cómo responder a personas en crisis” en 2019. En 2024, aproximadamente un año después del encontronazo con De la Cruz, los agentes recibieron más capacitación sobre “cómo interactuar con personas en crisis de salud mental”.

En respuesta al tiroteo de De la Cruz, la CCRB determinó en 2024 que Bernard usó fuerza no autorizada y abusó de su autoridad, y recomendó su despido. Sin embargo, el comisionado de policía de entonces rechazó la recomendación de la junta, según informó el medio The City .

También se corroboraron los cargos de uso excesivo de la fuerza contra Bennett, de acuerdo con la CCRB. Mientras tanto, Trupia renunció antes de que concluyera la investigación, según la CCRB.

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