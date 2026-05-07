Cancelan partido entre Independiente Medellín y Flamengo por graves disturbios en las tribunas

Los ultras de Independiente de Medellín se convirtieron en los protagonistas de la noche en un duelo que se preveía magnífico ante Flamengo por Copa Libertadores.

Los aficionador intentaron asaltar la cancha y lanzaron fuegos artificiales contra el terreno de juego.

El espectáculo se convirtió en caos cuando ese grupo de aficionados lanzó pirotecnia contra la cancha cuando tan sólo se habían disputado dos minutos de partido para obligar a la suspensión del partido. Un acto premeditado para castigar al club por sus últimos malos resultados y la actitud del mandatorio Raúl Giraldo.

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

Posible grave castigo de Conmebol

En la previa del encuentro ya se conocían las intenciones de los ultras del DIM, que habían planeado todo tipo de ideas para que Conmebol castigase a la entidad de manera severa.

El propio Giraldo apareció para aliviar la polémica que él mismo provocó en el duelo ante Águilas Doradas al encararse con la tribuna tras el 1-2 sufrido.

“Ofrezco disculpas por mi mal comportamiento, no es mi forma de actuar siempre he tenido respeto por la hinchada… Por este motivo daré un paso al costado buscando que llegue alguien con ideas”, declaró Giraldo tras su controvertida aparición a pie de campo.

Las fuerzas policiales llevaron a cabo una evacuación de todo el estadio, excepto del sector visitante, y el desorden se trasladó a los aledaños del estadio, donde continuaron las explosiones y la violencia.

Flamengo espera ganar los 3 puntos

Una vez que esto se supo, Flamengo se expresó de manera oficial y lo hizo mediante su Director de Fútbol, José Boto.

“Como es obvio, nosotros esperamos ganar estos tres puntos porque la responsabilidad no es nuestra. Los reglamentos son claros: el equipo local no pudo garantizar la seguridad”, dijo en primer lugar.

Además, Boto reconoció que el presidente de DIM primero intentó terminar el partido a puertas cerradas, pero que “notó” que no había condiciones suficientes para esto, ni dentro o afuera del campo.

“Esas condiciones de seguridad no se cumplieron y por eso la decisión de la Conmebol nos parece la más correcta, porque por encima de todo está la integridad de las personas”, cerró.

Segue posição oficial do Diretor de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, José Boto. pic.twitter.com/Qj1aPJl8dl — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

Seguir leyendo:

FIFA se divorcia de Panini tras 60 años y acuerda con Fanatics a partir de 2031

Al menos 127 detenidos y 11 heridos en París tras clasificación del PSG a la final de la Champions League

Así sería el castigo y la multa del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni por su pelea