Horror en el Metro de Nueva York: anciano murió empujado en las escaleras

Ross Falzone murió dramáticamente a los 76 años tras caer empujado anoche por las escaleras de una estación del Metro de Nueva York en Chelsea, Manhattan West.

Según la Policía de Nueva York, un atacante se acercó por detrás de la víctima y lo empujó por las escaleras de la estación 18th St (línea 1) poco después de las 9:30 p.m. del jueves, reportó ABC News.

Los primeros agentes en llegar al lugar encontraron a Falzone inconsciente y sin responder a estímulos, con heridas en la cabeza. Fue trasladado al cercano Hospital Bellevue, donde se certificó su defunción.

El caso está siendo investigado como un homicidio. La Policía de Nueva York cree que no hubo ningún intercambio entre la víctima y el agresor antes del crimen.

El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 20 y 30 años, que vestía una camiseta negra, pantalones cortos del mismo color y un koala roja y negro. La investigación continúa en curso.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

En 2022 una anciana de 87 años murió tras caer empujada en una calle cerca de su casa en Chelsea. Como sospechosa del ataque azaroso fue detenida Lauren Pazienza, una joven vinculada con una adinerada familia en Long Island. Aún no está claro el motivo de la agresión. La víctima, identificada como Bárbara Maier Gustern, respetada entrenadora vocal de Broadway, falleció tras pasar cinco días en terapia intensiva, inconsciente.

