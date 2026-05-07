Shakira anuncia “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 junto a Burna Boy

Shakira es de nuevo voz oficial de un Mundial. La cantante colombiana anunció este miércoles el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, en una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy. El tema se estrena el 14 de mayo.

El anuncio llegó a través de las redes sociales de la artista, que difundió un video grabado desde el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, con una coreografía aérea en la que decenas de bailarines forman la letra “W” sobre el césped, en alusión directa a World Cup. “Desde el estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. Llega el 14 de mayo. Estamos listos”, escribió Shakira en su mensaje, etiquetando a la FIFA y a Burna Boy.

La publicación cierra semanas de rumores entre la fanaticada, alimentados por la presencia reciente de Shakira en Brasil, su aparición en la playa de Copacabana y un cambio de foto de perfil que retomaba la estética de “Waka Waka”. La cuenta oficial del Mundial la había llamado días atrás “un ícono del Mundial”, en un guiño que la propia artista terminó de confirmar con el anuncio de hoy.

“Dai Dai” coloca a Shakira por tercera vez al frente de un tema mundialista, después de “Waka Waka (This Time for Africa)” para Sudáfrica 2010, una de las canciones deportivas más exitosas de la historia, y “La La La (Brazil 2014)” para el Mundial brasileño. La elección de Maracaná como escenario del anuncio funciona como puente simbólico entre aquella cita y la nueva edición del torneo.

La colaboración con Burna Boy suma una capa internacional al lanzamiento. El nigeriano, una de las figuras más poderosas del afrobeats contemporáneo y ganador del Grammy, acerca el tema a las audiencias africanas y diaspóricas en un Mundial que se jugará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, entre junio y julio de 2026, con 48 selecciones y 16 ciudades sede.

El estreno del 14 de mayo abre oficialmente la temporada musical del Mundial y será una de las primeras grandes pruebas de la estrategia de FIFA para conectar con el público hispano y global de cara al torneo. Este es el enlace para pre-save: https://songwhip.com/shakira/dai-dai

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