Luis Figo sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni: “No es la primera vez que pasa algo así”

Tras una semana convulsa dentro del Real Madrid, Luis Figo ha hablado sobre la situación que se vive dentro del vestuario de la entidad blanca. Como bien ha expresado el portugués “lo que ha pasado en el Real Madrid no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar”.

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Aun así, después de su larga carrera en diferentes clubes, Figo ha querido relatar cómo “no es la primera vez que pasa algo así, ni será la última”.

Durante un evento en Barcelona, Figo reconoció que este tipo de episodios pueden ocurrir en grupos con mucha presión competitiva, aunque insistió en que no deberían repetirse.

🥊🗣️ “Lo que ha pasado no se puede considerar normal. En una convivencia no puede pasar, pero no será la primera ni la última vez que haya pasado en un vestuario”



😠 Figo opina sobre la pelea entre Tchouaméni y Valverde en el vestuario del Real Madrid.



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Futuro del banquillo del Real Madrid

En un acto de LaLiga celebrado en Barcelona, el exfutbolista de 53 años también se ha pronunciado sobre el futuro del banquillo del Real Madrid.

Después de esta dura semana en el club merengue, ha hablado de Mourinho y sus posibilidades de acabar dirigiendo al Madrid la próxima temporada: “Yo lo he tenido como traductor, como segundo entrenador, como primero y como amigo, y nunca lo he sentido como alguien de mano dura”.

Al ser preguntado por la necesidad de que el Real Madrid tenga un entrenador con mano dura, Figo aseguró: “No creo que el Madrid necesite eso, conociendo el club y el ambiente que hay. Al final tienes que saber gestionar 25 egos y, hoy en día, además de entender de fútbol, un entrenador debe saber manejar esos egos para convencer a los futbolistas de ir todos en la misma dirección”.

🗣️⚪️ Luis Figo sobre un posible cambio de entrenador en el Real Madrid



"No sabía que Mourinho tenía mano dura, lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo y no he sentido nunca mano dura"



"No creo que el Madrid necesite un entrenador con mano dura,… pic.twitter.com/iQX7AtQzM4 — Diario SPORT (@sport) May 8, 2026

Sin menospreciar al Real Madrid

En relación al clásico de este próximo domingo, el portugués no quiso dar por muerto al Real Madrid 48h antes de que empiece a rodal el balón en el Camp Nou: “No hay que menospreciar al Madrid. En un clásico puede pasar de todo”.

Por último, también tuvo palabras de aprecio hacia el fútbol que practica el Barça de Hansi Flick: “Están jugando un gran fútbol. Han hecho un año muy bueno en Liga. Desgraciadamente, en la Champions hay momentos que deciden una temporada, pero sin duda venían jugando muy bien. Tienen jóvenes con muchísimo talento, a pesar de los problemas financieros. Lo están haciendo muy bien”, sentenció.

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