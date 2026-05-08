‘The Devil Wears Prada 2’ superará a la película original en la taquilla mundial

‘The Devil Wears Prada 2’ está cerca de superar a la película original de 2006 en la taquilla mundial durante su segundo fin de semana en cines, de acuerdo con Deadline.



La secuela está protagonizada por el elenco original conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Hasta el jueves 8 de mayo, la película ha recaudado $324 millones de dólares en todo el mundo, con $101,8 millones en su primera semana en Estados Unidos y $222,2 millones en el extranjero.



La primera película de “The Devil Wears Prada”, que se estrenó en 2006, recaudó $326,5 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.



La historia sobre la exigente directora de la revista Runway, Miranda Priestly (personaje interpretado por Meryl Streep) se ha convertido en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, después de la biografía de la estrella pop Michael Jackson que se estrenó unos días antes.



En la historia de 2006, Andy Sachs (personaje interpretado por Anne Hathaway) encuentra su camino para ejercer el periodismo fuera de Runway luego de sufrir una dinámica de poder vertical de Miranda Priestly. Ahora, 20 años después, Andy regresa a una revista Runway en aprietos mientras se tambalea entre la calidad de contenido, necesidad de consumo, métricas y exigencias editoriales de inversores en medio de una disminución presupuestaria.



La cinta explora la crisis del periodismo en medio del feroz cambio en los hábitos de consumo. El reto de Andy es ofrecer contenido de calidad que la gente quiera leer.



“El mayor acierto de The Devil Wears Prada 2 es el de usar la moda como fachada, el entretenimiento como vehículo y el periodismo como tema real. Los vestidos, los viajes y las miradas gélidas de Streep siguen siendo impecables. Pero esta vez, eso es lo de menos. Y ahí está el punto. Esta vez, la moda no es el tema. Es el escenario donde se juega algo mucho más concreto y es sobre si todavía vale la pena escribir y hacer una película para un público que la lea y la vea de verdad”, dice Rolling Stone en su crítica sobre la película.



AP, en su reseña, cuestiona la narrativa de la secuela en comparación con la primera película, la cual se caracterizó por el carácter despiadado de sus personajes.



“La primera “The Devil Wears Prada” trataba sobre tener ambiciones profesionales sin sacrificar por completo la vida personal. En la secuela, la lucha consiste en mantener un estándar de calidad, en el periodismo y en el gusto, cuando esas cosas pasan cada vez más de moda”, dice AP.

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