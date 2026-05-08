Xabi Alonso era el DT “perfecto” para el Real Madrid, según Casillas

Iker Casillas analizó la actualidad del Real Madrid durante un acto de Movistar Plus+, dejando reflexiones profundas sobre la dirección técnica del club y la gestión de las crisis internas. El legendario exguardameta no dudó en señalar que, bajo su perspectiva, Xabi Alonso representaba el perfil de “entrenador ideal” y “perfecto” para liderar el banquillo blanco, destacando que su éxito en el Bayer Leverkusen y su sólido sistema de juego lo avalaban, siempre y cuando se le hubiese otorgado “una continuidad y una confianza” adecuadas.

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Al ser consultado sobre la irregularidad de los proyectos en la casa blanca, Casillas recordó que el fútbol es una cuestión de ciclos y resultados inmediatos. Puso como ejemplo la destitución de Rafa Benítez en su día, la cual permitió la llegada de Zinedine Zidane y el inicio de una etapa histórica.

En este sentido, reconoció que, tras épocas de grandes éxitos, al equipo le “toca vivir una etapa más complicada”, especialmente en un contexto donde el club encadena su segunda temporada consecutiva con la posibilidad de no levantar títulos importantes.

Respecto al altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el uruguayo sufriendo un traumatismo craneal y una visita al hospital, el ex capitán intentó restar dramatismo al asunto. “Son situaciones que pasan en un vestuario, cosas que ocurren y ya está. No hay que darle más importancia de la que tiene”, afirmó, asegurando que “todo tiene solución”. Para Casillas, el entorno mediático tiende a “descontextualizar” estos episodios debido a la racha negativa de resultados, magnificando cualquier fricción interna.

De cara al Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou, donde el FC Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga solo con puntuar, Iker mostró su faceta más competitiva. Confesó que, si todavía estuviera en el vestuario, su único objetivo sería “aguar la fiesta y retrasar el alirón como mínimo una semana más”. Con estas palabras, Casillas subrayó que el orgullo profesional de la plantilla debe imponerse incluso cuando los objetivos principales de la temporada parecen inalcanzables.

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